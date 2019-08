Barcelona khánh thành SVĐ mang tên Johan Cruyff, mời Ajax đến khai trương

vừa khánh thành sân vận động mới mang tên Johan Cruyff - huyền thoại vĩ đại nhất của CLB này, và sẽ sử dụng sân đấu này cho đội Barca B trong thời gian tới.

Trong ngày khai trương, đội trẻ của Blaugrana đã có trận giao hữu với U19 - nơi huyền thoại người từng làm việc. Trong cuộc đối đầu này, đội U19 Ajax giành chiến thắng với tỉ số 2-0, nhờ cú đúp của cầu thủ 16 tuổi Naci Unuvar.

Messi, Busquets and Pique watch on from the centre circle as Jordi Cruyff takes a ‘ceremonial’ kick off to open the stadium named after his father pic.twitter.com/kU5iXHBpTL