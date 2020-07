(Tin Arsenal) Aubameyang đặt dấu hỏi về VAR, đòi công lý cho đồng đội

Mới đây, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã lên tiếng phàn nàn về VAR trong trận - khi cho rằng đồng đội của anh là Bukayo Saka bị phạm lỗi thô bạo, nhưng trọng tài chính không truất quyền thi đấu.

Ở tình huống diễn ra đầu hiệp hai, Saka bị Trent Alexander-Arnold phạm lỗi nguy hiểm. Gầm gầy của hậu vệ phía Liverpool đã đạp thẳng vào ống đồng đối thủ. Chỉ có một thẻ vàng được rút ra và trận đấu vẫn tiếp tục.

Trả lời một bài đăng với hình ảnh pha va chạm có tựa đề "Các bạn nghĩ sao vì tình huống này?", Aubameyang phàn nàn: "Thế quái nào lại không có VAR là sao?"

WTF didnt Even get the VAR on this one