Ahmed Al-Kaf, trọng tài ‘báo hại’ Thái Lan tại U23 châu Á, từng là tội đồ trong mắt CĐV Việt Nam

Trong trận đấu giữa Việt Nam - tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 19/11/2019, trọng tài Ahmed Al-Kaf từng bị tố thiên vị đội khách khi liên tiếp đưa ra quyết định bất lợi cho chủ nhà.

Cụ thể, trong pha dàn xếp đá phạt góc ở phút 31, trung vệ Bùi Tiến Dũng đánh đầu tung lưới "Voi Chiến" nhưng không được ông Al-Kaf công nhận.

Trọng tài người Oman cho rằng Văn Hậu đã phạm lỗi với Kawin trong pha không chiến trước đó, khiến thủ môn Thái Lan té ngã và không thể bắt dính bóng. Vì lẽ đó, bàn thắng của "Tư Dũng" không hợp lệ.

Trước đó, ông Al-Kaf cũng khiến CĐV Việt Nam sửng sốt khi cho Thái Lan hưởng phạt đền ở phút 27. Lần này, ông nhận định Văn Hậu đã kéo áo cầu thủ đối phương, khiến anh này ngã lăn trong vòng cấm.

Cả hai tình huống đều rất nhạy cảm, xảy ra nhanh và không quá rõ ràng. Chính vì điều này, khán giả Việt Nam rất tức giận với ông Al-Kaf.

Nhiều người đã tìm kiếm trang cá nhân của vị vua áo đen trên mạng xã hội để buông lời chỉ trích, chửi rủa và cả dọa dẫm…

Trọng tài Ahmed Al-Kaf từng mang đến sự hứng khởi cho khán giả Thái Lan tại Vòng loại World Cup hồi tháng 11 năm ngoái. Nhưng chỉ 2 tháng sau đó, ông đã xoay chiều trở thành “tội đồ” trong mắt dư luận nước này.

Trong trận tứ kết đầu tiên tại giải U23 châu Á 2020 chiều 18/1, vị vua áo đen 36 tuổi khiến cầu thủ và ban huấn luyện “Tiểu Voi Chiến” nổi xung thiên với tình huống thổi 11m ở phút 73 khi hai đội đang hòa nhau 0-0.

Pha này, tiền đạo Abdullah Al-Hamdan cầm bóng đột phá trong khu cấm, Sorawit Panthong trong nỗ lực truy cản đã ngáng ngã đối thủ và trọng tài lập tức cắt còi. Ban đầu, ông Al-Kaf nhận định một cầu thủ Thái Lan đã kéo áo Al-Hamdan, nên vị trí đá phạt nằm ngay rìa khu cấm.

