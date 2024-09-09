Naim Beneddra

Fransız ve Avrupa futbol muhabiri

📝 Bio: Yaklaşık yirmi yıldır GOAL’da editörüm, futbol ve yazının ritmiyle yaşıyorum. İngiliz futboluna tutkuyla bağlı ve Afrika futbolunu iyi bilen biriyim, özellikle Cezayir Fennecs’ine ayrı bir ilgim var. Ayrıca kökenim nedeniyle Rus futbolunu da yakından takip ediyorum. Finnan, Biscan ve Djimi Traoré döneminden beri Liverpool FC taraftarıyım; Reds’in zirveye dönmesinden çok önce gelişimlerini izledim. Bugün GOAL’un Fransızca baskısını yönetme şansına sahibim; bu rol, uzmanlık, tutku ve editoryal titizlik gerektiriyor.

⚽ Futbol hikâyem: Futbolla tanışmam Haziran 1990’a dayanıyor; Omam-Biyik’in Arjantin’e attığı ünlü kafa golüyle. Kurucu bir şok… ve artık gerçekten “umut vaat edenler” kategorisinde olmadığımın kanıtı! O zamandan beri, tutkuyla Panini albümlerinden GOAL sütunlarına uzanan bir yolculuk yaptım; futbolu anlatma takıntım hâlâ sürüyor. Gerrard’dan önce idolüm Pierre Littbarski’ydi; kavisli bacakları ve top üzerindeki dehası ile.

🎯 Uzmanlık alanları:

Premier League ve İngiliz futbolu (analiz, kültür ve tarih)

Afrika futbolu ve Cezayir milli takımı

Rus futbolu ve uluslararası bağlam

Büyük uluslararası turnuvalar (Dünya Kupası, Euro, AFCON)

🌟 Favori futbol anım:

2009’da Oum-Durman’da Mısır’a karşı Anthar Yahia’nın muhteşem golü; Cezayir’e Dünya Kupası biletini kazandıran an.

📚 Favori makalelerim:

Virgil Van Dijk’in Liverpool’daki ilk günlerinin portresi

Ivan Klasnic’in duygusal hikâyesi

Karagounis ve Nikopolidis ile Yunanistan’ın Euro 2004 zaferinin anlatımı