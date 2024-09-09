Kylian Mbappe, kıskançlık krizi çıkardı: 'İnsanlıktan yoksun!'

Eski bir PSG oyuncusu, Kylian Mbappé'nin Bradley Barcola'dan rahatsız olduğuna inanıyor.

Bradley Barcola şu anda PSG ve Fransa milli takımının en formda oyuncusu. Bu sezon oynadığı her maçta en az bir gol attı ve İtalya karşısında Les Bleus tarihinin en hızlı vuruşunu yaptı.

Barcola'nın parlayan performansı PSG'deki eski partneri Kylian Mbappé'nin de ilgisini çekmiş olmalı. Mbappé, şu anda Fransa'da başka bir oyuncunun tercih ettiği pozisyonda parladığı gerçeğine kayıtsız kalamaz.

'Mbappé insanlıktan yoksun'

Eski bir PSG oyuncusu olan Christophe Jallet, Mbappe'nin Barcola'nın yükselişinden rahatsız olduğundan emin. Hallet, Canal+'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Üzerinde baskı hissediyor olmalı. Kaçınılmaz olarak karşılaştırma yapılıyor. Birinin ayaklarına basması şampiyonları her zaman rahatsız eder."

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Mbappé şu anda sadece performansı açısından hayal kırıklığı yaratmakla kalmıyor. İletişimi de arzulanan bir şey bırakmıyor. Jallet, Mbappe'nin son basın toplantısının 'insanlıktan yoksun' olduğuna inanıyor ve şunları ekliyor: "Robot modunda. Bazen bunu arıyor. Geçen sefer olanlardan büyük zarar gördü."

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Fransız teknik adam Frédéric Antonetti de aynı fikirde ve şunları söyledi: "Basın toplantısını kaçırdı. Aklında çok şey var. Kendini ifade ediyor ve biraz da eleştiriyor. Sık sık pohpohlandı, bazen biraz fazla pohpohlandı. İnsanların kalbini tekrar kazanmak için davranışlarını yeniden düzenlemesi gerekiyor."