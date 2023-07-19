PSG tarafından satılabilecek oyuncular listesine eklenen 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok sayıda talibi bulunuyor.

Luis Enrique’nin teknik direktörlük koltuğuna oturmasıyla birlikte yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan PSG’de ismi takımdan ayrılabilecek oyuncular arasında geçen İtalyan yıldız Marco Verratti’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Uzun yıllardır kulübün vazgeçilmez oyuncuları arasında gösterilen Verratti artık bu konumda görülmezken, ayrılık iddiaları da güçleniyor.

İspanyol basınından Marca’da yer alan haberde Atletico Madrid’in yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği belirtilirken, Diego Simeone’nin bu transfer için oldukça istekli olduğu kaydedildi. PSG’nin Verratti ile yolları ayırmaya sıcak baktığı ifade edilirken, olası bir satışın en az 80 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi bekleniyor ve Atletico’nun bu bedeli karşılaması zor görünüyor.

Avrupa'nın devleri takipte

Atletico Madrid’in yanı sıra Juventus, Roma ve Liverpool gibi kulüplerin de ilgisini çeken Verratti, son olarak Suudi Arabistan kulüplerinin de gündemine geldi. Tüm bu olasılıkların yanı sıra PSG’de devam etme ihtimali de bulunan Verratti, Paris’teki yaşamından oldukça memnun.

Luis Enrique ile başlayan yeni dönemde Paris’te kalma ihtimalini de değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, Ligue 1’de oynadığı 11 sezonda 276 maça çıkmış ve yedi gol atmıştı.