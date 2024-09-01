Al-Ittihad'daki ikinci sezonuna hızlı bir başlangıç yapan Karim Benzema, Suudi futbolunu Avrupa ile kıyaslanabilir bir seviyeye çıkartmak istiyor.

Karim Benzema, Al-Ittihad’daki ikinci sezonuna hızlı bir başlangıç yaparak bir golle sahneye çıktı. Real Madrid'in eski yıldızı, Canal+ ile yaptığı röportajda, bu sezonun kendisi için ne kadar önemli olduğunu ve Suudi futbolunu daha da yukarı taşımayı hedeflediğini belirtirken, “Takımı güçlendirmek için elimden geleni yaptım ve kendime güvenim tam. Artık hep birlikte savaşarak kupalar kazanmalıyız. En iyi koşullara sahibiz” dedi.

Benzema, Suudi Arabistan'a geldiğinden beri yaşadığı zorluklara rağmen, bu sezon için büyük bir hırsla çalıştığını ifade ederken, “8 yaşımdan beri baskı altındayım. Bu baskı zamanla bir hırsa dönüştü. Bu sezon baskı değil, hırs var ve bu da benim iyi olmamı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Hedef seviyeyi yükseltmek

Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın Al-Ittihad'ın başına geçmesinden memnun olduğunu dile getiren Benzema, “Laurent Blanc? Onu çok seviyorum. Geriden oyun kurarak hücuma geçiyoruz. Futbolu bilen biri ve insan olarak da oyunculara çok yakın” dedi.

2022 Ballon d'Or sahibi Benzema, Suudi futbolunu Avrupa futboluyla kıyaslanabilir bir seviyeye çıkarmak istediğini belirterek, “Suudi futbolu Avrupa’ya göre olması gereken yerde değil. Biz seviyeyi yükseltmek için buradayız. Suudi Arabistan'da birçok proje var ve bunu geliştirmeye devam etmeliyiz” dedi.