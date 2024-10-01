Bour Han Amoussa

Fransız ve Avrupa futbolu muhabiri

📝 Biyografi: Çocukluğumdan beri futbol aşığıyım ve profesyonel futbolcu olamadığım için tutkumu farklı bir şekilde yaşayabilmek adına spor gazeteciliğini seçtim. Benin futboluna ve genel olarak Afrika futboluna büyük ilgi duyuyorum; ayrıca Ligue 1, La Liga ve Premier League’i de takip ediyorum. Benin Gepardlarının büyük bir destekçisiyim, kökenlerim nedeniyle Nijerya’nın Super Eagles takımına da özel bir ilgim var ve 2000’lerdeki hâkimiyeti çocukluğumu şekillendiren Mısır futboluna hayranım. Kulüpler düzeyinde öncelikle Ouémé Dragons taraftarıyım; ardından Real Madrid ve Al Ahly’yi destekliyorum. Profesyonel gazetecilik lisansına sahibim ve GOAL France’a 2023 yılında katılmadan önce birçok Benin medya kuruluşunda (yazılı basın, web ve radyo) çalıştım.

⚽ Futbol hikâyem: Futbolla gerçek anlamda tanışmam Ocak 2010’da Angola 2010 Afrika Kupası’nın ilk maçında Benin’in Mozambik ile berabere kalmasıyla başladı; özellikle merhum Razak Omotoyossi’nin golüyle. O günden bu yana tutkum her geçen gün büyüdü ve beni Benin basınından GOAL France’a götürdü; her zaman aynı amaçla: futbolun hikâyesini anlatmak.

🎯 Uzmanlık alanları:

Ligue 1, LaLiga ve Premier League (yazılar ve analizler)

Benin, Afrika ve Avrupa futbolu

Büyük turnuvalar (AFCON, CAF Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Euro, Dünya Kupası)

🌟 Favori futbol anım: Mart 2019’da, 2019 AFCON eleme maçlarının son haftasında Steve Mounié’nin Togo’ya attığı gol. Bu gol, Benin’in 9 yıllık aranın ardından kıtanın en büyük sahnesine dönmesini sağladı ve dört turnuvanın kaçırılmasına (2012, 2013, 2015, 2017) son verdi.

📚 Favori yazılarım:

Kylian Mbappé’nin çarpıcı açıklamasının perde arkası

Nijerya – Fildişi Sahili: Filler Afrika şampiyonu (1–2)!

Luis Enrique ve PSG, Ligue 1’deki ilk galibiyetini kutladı