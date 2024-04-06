Kulüp tarihinin en hareketli yaz transfer dönemini geçirmesi beklenen PSG, Mbappe’nin alternatifini buldu.

Dünya futbolunun en değerli oyuncusu olarak gösterilen Kylian Mbappe’yi kaybetmenin eşiğine gelen ve Fransız yıldızın yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başlayan PSG yönetiminin kulüp tarihinin en hareketli yaz transfer dönemini geçirmesi beklenirken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fransız devinin Napoli’nin yıldızı Victor Osimhen’in transferinde büyük bir aşama kaydettiği öne sürüldü.

Mbappe’nin yeni sezonda PSG kadrosunda olmayacağı İspanyol teknik direktör Luis Enrique’nin yaptığı açıklamalarla her geçen gün biraz daha netleşirken, yıldız oyuncunun Real Madrid kadrosuna katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Serbest kalma bedeli 130 milyon euro

Mbappe’nin yerine Rafael Leao, Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia ve Marcus Rashford gibi isimleri hedefleyen PSG yönetimi, Nijeryalı golcü Osimhen’in transferi için görüşmeleri ilerletti.

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Osimhen’in Napoli’den ayrılması için gerekli olan 130 milyon euro ödenmesi gerekirken, İtalyan basınından Corriere dello Sport golcü oyuncuyu kadrosuna katmak için en istekli takım konumunda yer alıyor. Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi Premier Lig kulüplerinin de gündeminde yer alan Osimhen, geçen sezon attığı 26 golle takımını şampiyonluğa taşımış ancak bu sezon yönetimle yaşadığı gerilimler sonrasında 11 golde kalmıştı.