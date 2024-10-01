Samir Nasri, PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin, Ousmane Dembélé’yi Arsenal maçından önce kadro dışı bırakma kararını eleştirdi.

Paris Saint-Germain (PSG), Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Arsenal'e 2-0 mağlup olurken, Ousmane Dembélé’nin disiplin sorunları nedeniyle kadro dışı bırakılması gündemi meşgul ediyor. Luis Enrique’nin bu kararı, bir dönem Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de de boy gösteren dünyaca ünlü eski futbolcu Samir Nasri tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Nasri, Dembélé’nin takımdaki önemine vurgu yaparak, bu kararın PSG'yi zayıflatacağını dile getirdi.

Otorite eleştirisi

Nasri, Canal+’ta yaptığı açıklamada, "Dembélé gibi bir oyuncudan mahrum kalmak, takımın kendi ayağına sıkması demek. O, çok büyük fark yaratıyor ve Achraf Hakimi ile uyumu takıma çok şey katıyor. Luis Enrique, otoritesini fazla göstermeye çalışıyor. Aralarındaki tartışma o kadar da büyümemiş. Bir teknik direktör inatçı olmamalı, böyle bir durumda oyuncu farklı bir yaklaşım gösterebilir" dedi.

Dembélé’nin takım içindeki performansını ve katkısını göz önünde bulunduran Nasri’ye destek, eski PSG oyuncuları David Ginola ve Laure Boulleau’dan da geldi. Ginola, disiplin cezasının başka yollarla da verilebileceğini belirtirken, Boulleau, Dembélé’nin kadro dışı bırakılmasının takım üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını savundu.