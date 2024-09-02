Adrien Rabiot'un yeni takımı açıklandı

Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, sürpriz bir transfere imza atmak üzere.

Avrupa'da transfer dönemi geçtiğimiz cuma günü resmen kapandı. Ancak bu yaz sözleşmesi olmayan oyuncular için yaz penceresi açık kalmaya devam ediyor. Hala yeni bir takım bulmayı bekleyen Adrien Rabiot gibi birçok Fransız uluslararası oyuncu kendilerini bu durumda buluyor. Piyasada çok aranan Fransız orta saha oyuncusu önümüzdeki birkaç gün içinde beklenmedik bir yere gidebilir.

Adrien Rabiot'ya transfer piyasasında hâlâ teklifler var

Fransa milli takımı ve oyuncuları için hareketli bir yaz oldu. Bu yaz aralarında Kylian Mbappé (Real Madrid), Olivier Giroud (Los Angeles FC) ve Youssouf Fofana'nın (AC Milan) da bulunduğu çok sayıda mavi beyazlı oyuncu forma değiştirdi. Ayrıca Khéphren Thuram, Jean-Clair Todibo ve Michael Olise sırasıyla Juventus, West Ham ve Bayern Münih'e katıldı.

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Ancak bazı yurttaşları henüz yeni bir yuva bulamadı. Bunlar arasında sırasıyla Juventus ve Manchester United'dan ayrıldıklarından beri hareket halinde olan Anthony Martial ve Adrien Rabiot da var. İlki Lille'in ilgisiyle Ligue 1'e geri dönmeye hazırlanırken, ikincisi beklenmedik bir takıma katılabilir.

Adrien Rabiot, Galatasaray yolunda

Bu yaz Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot geleceği hakkında henüz bir karar vermedi. Yaz transfer dönemi iki gün önce kapanırken, Galatasaray'ın ilgisi son saatlerde arttı. Nicolo Schira, pazar günü yaptığı açıklamada Türk devinin Fransız futbolcuyla temasa geçtiğini ve hatta bu yaz onu kadrosuna katmak istediğini söyledi. Ancak, Türkiye'ye taşınma fikrine pek sıcak bakmayan Adrien Rabiot ile ilgili bazı pürüzler var.

Oyuncunun özellikle Premier Lig'e gitmeye hevesli olduğu ve Liverpool, Arsenal, Newcastle ve Manchester United gibi takımlardan teklif aldığı bildirildi. Ancak tüm bu tekliflerde anlaşma sağlanamadı. Galatasaray'ın teklifi gerçekleşmediği sürece Adrien Rabiot'nun bu sezon nerede oynayacağını söylemek zor.