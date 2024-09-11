Randal Kolo Muani ile PSG arasında önümüzdeki haftalarda bir ayrılık yaşanabilir.

Avrupa'da kısa süre önce kapanan yaz transferinin ardından milli maç arasına girildi. Bu ara,, kulüplerin ve özellikle de oyuncuların sezonu değerlendirmesine olanak sağladı. Ancak ara biter bitmez, bazı oyuncuların geleceği şimdiden sorgulanmaya başlandı. Paris Saint-Germain macerası er ya da geç sona erebilecek olan Randal Kolo Muani için de durum tam olarak bu.

Randal Kolo Muani, PSG tarafından geri plana itildi

PSG bu yaz aralarında Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Alexandre Letellier, Xavi Simons, Renato Sanches, Sergio Rico, Cher Ndour, Danilo Pereira, Juan Bernat ve Kylian Mbappé'nin de bulunduğu bir dizi oyuncuyla yollarını ayırdı. Son bahsedilen isimlerin ayrılması Paris hücumunda büyük bir boşluk yarattı.

Bu durum henüz telafi edilememiş olsa da Gonçalo Ramos, Marco Asensio ve Randal Kolo Muani gibi diğer forvet oyuncuları için daha fazla oynama süresi garanti ediyor. Nantes'ın eski oyuncusu geçtiğimiz yaz Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon Avro karşılığında transfer edilmişti ve PSG'de ön tarafta başlaması bekleniyordu.

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Randal Kolo Muani harekete mi geçti?

Ancak yetersiz performansı onu Gonçalo Ramos ile rekabet içinde olduğu yedek kulübesine itti.

Fransız oyuncunun, Luis Enrique'nin "teknik ve taktik beklentilerini" karşılayamadığını ortaya koyan L'Equipe'e göre bu durum değişecek gibi görünmüyor.

Gazete daha da ileri giderek Randal Kolo Muani'nin daha fazla oynama süresi bulabilmek için PSG ile olan macerasını sonlandırmak zorunda kalabileceğini söylüyor.

İstanbul'a gelir mi?

Victor Osimhen'in ardından Kolo Muani'nin de benzer bir durumda olması akıllara Süper Lig'i getirdi.

Sosyal medyada Kolo Muani'nin en azından geçici süreliğine kiralık olarak İstanbul devlerinden birine transfer olabileceği söyleniyor.