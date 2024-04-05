PSG Teknik Direktörü Luis Enrique’den Kylian Mbappe’yi sarsacak cevap

PSG’nin İspanyol teknik direktörü Kylian Mbappe ile olan ilişkisini zedeleyebilecek bir açıklama yaptı.

Ligue 1’de şampiyonluğa koşan PSG’de gözler Cumartesi günü oynanacak Clermont karşılaşmasına çevrilirken, teknik direktör Luis Enrique’nin takımla olan kontratını yenilememe kararı alan Kylian Mbappe hakkındaki sözleri dikkat çekti. Kariyeri boyunca geniş rotasyonlar kullandığının altını çizen İspanyol teknik direktör, “Hiçbir zaman 12-13 düzenli oyuncuya sahip bir takımım olmadı. Her zaman farklı şeyler yaptım. Oyuncu kendini işin içinde hissetmeli. Eğer birisi sizden daha iyiyse, o oynar" ifadelerini kullandı.

En iyisi Mbappe mi?

Arka arkaya oynayacak maçlarla yoğun bir fikstüre gireceklerini belirten Luis Enrique kadrodaki tüm oyuncularına Mbappe kadar güvendiğini belirtirken, “Sezona hazırlanmadan önce takvimi analiz ediyoruz. Çok fazla değişken var: oynama süresi, milli maçlarda görev için çağrılan oyuncular… Tüm bunlara göre ayarlamalar yapıyoruz. Bu tahmin her zaman uyarlanabilir. Şu anda en önemli şey daha fazla maç oynamak ve kazanmak çünkü henüz Ligue 1'i kazanamadık. Her maçı kazanmak için iyi bir pozisyonda olmamız gerekiyor. Oyuncuların Barcelona'yı değil, Clermont'u düşünmelerini istiyorum” dedi.

Bir gazeteciden gelen Mbappe’nin dünyanın en iyi oyuncusu olup olmadığı şeklindeki soruya ise politik bir yanıt veren Luis Enrique, “Rakamlara bakarsanız tüm soruları yanıtlamış olursunuz” ifadelerini kullandı. Kylian Mbappé bu sezon Ligue 1'de 25 ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 olmak üzere 39 maçta 39 gol atarken, takım arkadaşlarına sekiz asist yaptı.