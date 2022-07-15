Brezilyalı oyuncu Manchester City'den ayrılmış olsa da kupa kazanma hırsından hiçbir şey kaybetmiş değil.

Yeni takım arkadaşı Granit Xhaka'ya göre; Manchester City'de tüm kupaları kaldıran Gabriel Jesus kazanma alışkanlığını Arsenal'da da sürdürmeye kararlı.

52 milyon euro'ya transfer edilen Güney Amerikalı forvetin Arsenal formasıyla siftah yapması uzun sürmedi. Jesus, Nürnberg'le oynanan hazırlık maçının ilk 90 saniyesinde ağları havalandırdı.

Xhaka, Jesus eklemesiyle Arsenal'ın şampiyonluklara uzanan yolda önemli bir adım attığına inanıyor.

Gabriel Jesus, Arsenal'a neler katabilir?

City'de 95 gol atan ve dört Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 25 yaşındaki oyuncu ligde 2004'ten bu yana şampiyonluk yaşamayan Arsenal'ı zirveye taşımaya çalışacak.

Sky Sports'a konuşan Xhaka, Jesus'un takıma neler katacağını anlattı.

"Maç kazandırmaktan da öte bir şeyi, kazanma alışkanlığını getiriyor ve bu tam ihtiyacımız olan şey. Elbette söylemek yeterli değil, bunu sahada da göstermeliyiz."

"Gabby çok tecrübeli ve Premier Lig'i iyi biliyor. Her kupayı kazandı, ama hala kazanma açlığına sahip, böyle oyuncuları transfer etmek çok önemli."

"Belli bir noktadan sonra 'bu kadarı yeterli' diyebilirsiniz, ama Jesus burada da kupalar kaldırmak istiyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

Jesus, Arsenal'ı Şampiyonlar Ligi'ne götürebilecek mi?

Geçen sezon ilk dördü kılpayı kaçıran Topçular, 2022/23 sezonunda Devler Ligi biletini kapmak için kadrosunu güçlendirdi.

Ligi Tottenham'ın arkasında beşinci sırada tamamlayan Arsenal son altı yıldır Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemiyor.

Londra ekibi ligdeki yüksek hedeflerin yanı sıra Avrupa Ligi'nde de finale kadar yürümeyi amaçlıyor.

Xhaka'ya göre Avrupa Ligi'ni kazanmak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ideal bir yol.

"Dürüst olmak gerekirse Şampiyonlar Ligi'ne Avrupa Ligi'ni kazanarak dönmek isterim, çünkü böylece bir kupa kazanmış olacağız. Ama hem Premier Lig'de ilk dörde girer, hem de Avrupa Ligi'ni kazanırsak bu çok özel olur."