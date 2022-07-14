Chelsea'nin Alman patronu, Inter'e kiralanan Belçikalı golcünün ayrılık sürecini ve geleceğini değerlendirdi.

Premier Lig takımlarından Chelsea'nin menajeri Thomas Tuchel, eski takımı Inter'e kiralanan Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'nun gelecek sezon Londra ekibine dönmesinin pek mümkün görünmediğini söyledi. Chelsea'nin Raheem Sterling transferinin ardından Sky Sports kameralarının karşısına geçen Alman futbol adamı, hücum hattında sahip olduğu oyunculardan memnun olduğunu belirtti.

Thomas Tuchel, Lukaku hakkında ne söyledi?

"Lukaku'nun Inter'dek kiralık olarak oynadığını düşünürsek Chelsea'ye dönmek için bir şansı olduğu ortada. Bunun gerçekleşme olasılığını değerlendirmek ise bana düşmez. Yeniden Chelsea forması giymesi çok olası mı bilmiyorum ama bunun için bir şansı olduğunu söyleyebilirim. Takımdan ayrılmak Lukaku'nun kendi tercihiydi. Gitmek istedi ve gitmesine izin verdik. Şimdi bize çok fazla esneklik, çok fazla hareketlilik ve çok sayıda hücum seçeneği sunan Sterling'i aldık ve bunun için mutluyuz"

Chelsea'ey 115 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer edilen ancak Tuchel'in yönetimi altında istediği kadar forma şansı bulamayan Lukaku, geçtiğimiz sezonu 43 maçta 13 golle tamamlamıştı. Zaman zaman teknik heyete yönelik sert eleştirilerde bulunan dünyaca ünlü yıldız, Tuchel tarafından bazı karşılaşmaların kadrosuna dahil edilmemişti.

Haberin devamı aşağıda

Manchester City'nin geçtiğimiz sezon elde ettiği Premier Lig şampiyonluğuna önemli bir katkı sunan Sterling ise ligde 30 maça çıkarken, 13 gol atmıştı. 2015-2016 sezonundan bu yana Manchester City forması giyen Sterling kontratının son senesine girip, sözleşme uzatmaya yanaşmayınca Manchester City yönetimi tarafından gözden çıkartılmıştı.

Daha fazla okuma