Katalan ekibiyle büyük başarılara imza atan Marquez, yeni sezonda Barcelona B takımının teknik direktörü olacak.

Teknik direktörlük koltuğuna Xavi'nin oturmasının ardından yeni sezona umutlu giren Barcelona'da eski efsanelerden biri daha kulübe geri döndü. Pep Guardiola yönetiminde büyük zaferler elde eden Barcelona'da savunmanın en önemli isimlerinden biri olan Rafael Marquez, bir dönem Pep Guardiola'nın yürüttüğü Barcelona B Takımı teknik direktörlüğü görevini üstlenecek.

Meksika futbol tarihindeki en iyi savunmacı olarak kabul edilen Marquez, ülkesiyle beş Dünya Kupası'nda boy göstermiş ve Alman futbolunun efsane ismi Lothar Matthaus'u yakalamıştı. Barcelona'dan ayrıldıktan sonra kariyerini MLS'te sürdüren Marquez, bir dönem Verona formasıyla Serie A'da da boy göstermişti. Kariyerini 2018'de sonlandıran Marquez sonrasında antrenörlük için kolları sıvadı.

Emre Demir de kadroda olacak

İspanya 3. Ligi'nde mücadele eden Barcelona B takımı geçtiğimiz sezon 38 maçta 57 puanla ligi dokuzuncu sırada tamamlamıştı. Sezonu play off hattının üç puan gerisinde tamamlayan Barcelona, altyapıda ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralanan İspanyol kaleci Inaki Pena ve Türk asıllı oyuncu Yusuf Demir gibi futbolcuları da bulundurmuştu.

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Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan milli futbolcu Emre Demir'in de önümüzdeki sezon Marquez'in çalıştıracağı Barcelona B takımında görev yapması bekleniyor. Kayserispor'a bonservis kazandırarak giden Emre geçtiğimiz sezon Hikmet Karaman yönetiminde ligde dört maça çıkarken, toplamda 28 dakika sahada kalmış ve fazla forma şansı bulamamıştı.

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