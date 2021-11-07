Tuğberk Tanrıvermiş kimdir?

Kariyerini Serie A takımlarından Spezia'da U19 Teknik Direktörü olarak sürdüren Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş'in A Takım teknik heyetine dahil olduğu açıklandı. beIN Sports'ta yer alan habere göre daha önce Roma'da da çalışan genç teknik adam sezonun geri kalan bölümünde Spezia A Takımı ile birlikte devam edecek.

Türkiye'de Kayseri Erciyesspor, Denizlispor ve Galatasaray'da rakip analisti, altyapı antrenörü ve profesyonel takımlarda yardımcı antrenör olarak görev yapan Tanrıvermiş, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Roma'da görev yapmıştı. Burada 15 yaş altı takımını çalıştıran Tanrıvermiş, ilk sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Fatih Terim ile temasta

Galatasaray'da Cesare Prandelli, Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan genç çalıştırıcı, sezon başında Roma'daki görevinden ayrılıp, Spezia'nın başına geçmişti. Tanrıvermiş, bu kararı alırken kulübün ileriye dönük hedeflerinin ve projelerinin kendisini oldukça etkilediğini ve bu kararda belirleyici olduğunu söylemişti.

Spezia U19 Takımı'na farklı bir oyun kimliği yaratmak isteyen ve sezon başından bu yana çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Tanrıvermiş, aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyordu. Tanrıvermiş geçtiğimiz günlerde Goal Türkiye'ye yaptığı açıklamada Fatih Terim ile de sürekli irtibat halinde olduğunu açıklamıştı.

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