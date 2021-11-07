Xavi, Barcelona’da sağlık reformu yapacak

Geçen sezondan başlayarak geniş bir zaman dilimine yayılan sakatlık problemleri, son dönemde Barcelona’nın başını iyice ağrıtmaya başladı.

Katalan ekibi, Celta Vigo maçında üç oyuncusunu daha sakatlığa kurban verdi. Ansu Fati, Eric Garcia ve Nico Gonzalez adele problemleriye sahayı terketmek zorunda kaldı.

Adele sakatlıkları bu sezon Barcelona’da adeta sıradan bir haber haline geldi. Bu durumun kaynağına inmek isteyen Xavi, faturayı sağlık ekibine kesmiş gibi gözüküyor.

Sportif direktörle görüştü

Radio Catalunya’da yer alan habere göre; Celta Vigo karşılaşmasını tribünden takip eden Xavi, sportif direktör Mateu Alemany ile sakatlıklar özelinde bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili takımın sağlık departmanında en kısa süre içinde iyileştirmeler yapılması hususunda fikir birliğine vardı. Haberde Alemany’nin yanlış teşhislerden, uzayan tedavi süreçlerinden ve nükseden sakatlıklardan usandığı belirtildi.

Barcelona’da çeşitli sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen oyuncuların sayısı 11’e ulaştı. Bunların yedisi ise adele sakatlığı yaşayan isimler: Pedri, Dembele, Sergi Roberto, Nico, Pique, Eric Garcia ve Ansu Fati.

Diğer eksikler ise, gribal enfeksiyon geçiren Neto, kalp problemi yaşayan Agüero, dizinden ameliyat olan Braithwaite ve belinde ağrı bulunan Dest.

Eski doktoru getirmek istiyor

Xavi, çözüm olarak sağlık ekibinin başına takımın eski doktoru Ricard Pruna’yı getirmek istiyor. 25 yıl Barcelona’da çalışan Pruna şu anda kariyerini Dubai’de sürdürüyor.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiler; sorunların sağlık ekibiyle sınırlı kalmadığını da gösteriyor. Oyuncuların sezon öncesi hazırlık kampı da dahil olmak üzere fiziksel yeterli düzeyde yeterli hazırlanmadığı konuşuluyor.

Bu nedenle teknik ekibin performansı da mercek altında. Ronald Koeman’ın ekibi ile oyuncular arasında zaman zaman anlaşmazlıklar ve gerginlikler yaşanmıştı.

Sahadaki sorunlardan önce saha dışındaki problemleri çözmesi gereken Xavi’yi, sıkıntılı günler geçiren Barcelona’da hiç de kolay olmayan bir görev bekliyor.