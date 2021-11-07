Ronaldo’dan beri bir ilk: Yedi yıl sonra Lewandowski başardı

Müthiş performansıyla Ballon d’Or’un favorilerinden biri olarak gösterilen Robert Lewandowski, ödül için iddiasını güçlendirecek bir istatistiğe daha imza attı.

Freiburg ağlarını sarsarak 2021 yılındaki gol sayısını 60’a çıkaran Polonyalı santrafor, Cristiano Ronaldo’dan bu yana bir takvim yılında 60 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

Ronaldo 60 gol barajını son olarak, 61 golle tamamladığı 2014 yılında geçmişti. Portekizli yıldız 2013’ü ise 69 golle tamamlamıştı.

2012 ise Lionel Messi’nin yılıydı. O sene tam 91 gol atan Arjantinli, kırılması imkansıza yakın bu rekorla adını tarih sayfalarına kazımıştı.

10 maçı daha var

Lewandowski, 2022 öncesinde kalan yaklaşık iki aylık sürede gol sayısını daha da arttırabilir. Yıl sonuna dek 10 maça daha çıkacak olan golcü oyuncunun Ronaldo’nun 69 gollük zirvesine ulaşması epey olası gözüküyor.

Lewandowski’nin Bayern formasıyla yakaladığı üst üste 19 maç gol atma serisi, 24 Eylül’deki Greuther Fürth maçıyla son bulmuştu.

33 yaşındaki forvet, Fürth maçından bu yana Bayern adına çıktığı dokuz karşılaşmada 12 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon 17 maçta attığı 23 golle Haaland, Salah, Ronaldo gibi yıldızları gölgede bırakan Lewandowski, hem Bundesliga’da, hem de Şampiyonlar Ligi’nde gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Devler Ligi’nde dört maçta sekiz gol atan Lewa, Bundesliga’da ise 11 maçta 13 gol kaydetti.