Tottenham'ın yıldızı Harry Kane'den Jose Mourinho itirafı

Euro 2020'de İngiltere'yi sırtlayan golleri atmayı başlayan tecrübeli santrfor, Jose Mourinho'yu unutamıyor.

İngiltere formasıyla Euro 2020'de şu ana kadar üç gol atan ve Üç Aslan'ın yarı finale ulaşmasında büyük pay sahibi olan Harry Kane, Jose Mourinho ve Nuno Espirito Santo hakkında konuştu.

Bu yaz Tottenham'dan ayrılma ihtimali olan İngiliz santrfor, Mourinho'dan övgüyle bahsetti.

Kane, Euro 2020 sırasında Mourinho ile iletişimde olduğunu, ancak henüz takımın yeni menajeri Nuno Espirito Santo ile temas kurmadığını açıkladı.

Ne söylendi?

Euro 2020'de İngiltere'nin başarısı için uğraşan Kane, talkSPORT 'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Jose Mourinho harika biri. Bana mesaj atıyor. Harika bir ilişkimiz olduğu ve gerçekten iyi geçindiğimiz bilinen bir şey

“Ona bir menajer ve insan olarak gerçekten saygı duyuyorum. Kendisine Roma'da başarılar diliyorum. Dünyanın en iyi menajerlerinden birinin yanınızda olması harika.

"Ona her zaman saygı duyacağım ve umarım kariyerimin geri kalanında onunla iletişim halinde olurum."

Kane, Tottenham'ın yeni menajeri Nuno Espirito Santo ile ilgili de konuştu.

"Ne zaman yeni bir menajer gelse, kulüpte bir miktar heyecan olur. Açıkçası, orada bulunmadım ve onunla herhangi bir temasım olmadı.

"Şimdi İngiltere'den uzaktayım ve tüm odak noktam milli takım. Bir haftamız kaldı.

"Harika bir menajer ve Wolves'ta harika bir iş çıkardı. Onların gerçekten iyi bir şekilde oynamasını sağladı. Turnuvadan sonra iletişime geçeceğimize eminim."

Kane'in geleceği

İngiliz golcü, Spurs'ten ayrılmak istediğini kamuoyuna açıklamadı fakat kupa kazanma arzusunu da hiçbir zaman gizlemedi.

Goal , Pep Guardiola'nın Sergio Agüero'nun yerine santrfor transferi yapmak istemesinden dolayı Manchester City'nin, bu yaz en büyük hedefinin 27 yaşındaki oyuncu olduğunu anlıyor.

Ancak Spurs, yıldız oyuncu ile üç yıl önce 2024 senesine kadar sözleşme uzattı ve bu ayrılığın kolay bir şekilde gerçekleşmesine izin vermeyecek.

Tottenham Sportif Direktörü Fabio Paratici, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada Kane'i takımda tutmanın, kulüp için bir hedef olduğunu vurgulamıştı.

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