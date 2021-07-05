Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Lille, teknik direktörlük koltuğuna Jocelyn Gourvennec'i getirdi.

Son şampiyon Lille, yeni teknik direktörünü belirledi.

Burak Yılmaz, Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve genç oyuncu Mustafa Kapının formasını giydiği Ligue 1 temsilcisi, Jocelyn Gourvennec'i takımın başına getirdi.

49 yaşındaki teknik direktör, Lille ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz sezonu PSG'nin bir puan önünde 83 puanla lider tamamlayan Lille'de şampiyonluğun ardından şaşırtan bir ayrılık gerçekleşti.

Christophe Galtier, şu açıklamayı yaparak sezon sonunda kulübe veda etti:

"Lille'den ayrılma zamanı geldi, Bu, doğru an. Başkanla konuştum ve kulüpten ayrıldığımı söyledim.

"Buradaki süremi doldurdum. Gelecek sezonun kadrosunun kalitesi veya kulübün ekonomik durumunun ayrılmam ile bir alakası yok. Ayrılık kararı tamamen kendimle alakalı."

Galtier, bu açıklamadan kısa bir süre sonra bir başka Ligue 1 ekibi olan Nice'in başına geçti.

Jocelyn Gourvennec kimdir?

Eski bir orta saha oyuncusu olan Jocelyn Gourvennec, futbolculuk kariyerinde Lorient, Rennes, Nantes, Marsilya, Montpeiller, Bastia, Angers ve Clermont takımlarında forma giydi.

2006 yılında emekli olan Gourvennec, 2008 yılında La Roche Vendée takımında teknik direktörlük kariyerine başladı.

2010'da Guingamp'a geçen Gourvennec, altı sezonda 267 maça çıktı ve 1.54 puan ortalaması yakaladı.

2016'da Bordeaux'un teknik direktörlük koltuğuna oturan Gourvennec, burada geçirdiği 1.5 sezonda ise 71 maça çıktı ve 1.45 puan ortalaması ile görevden ayrıldı.

2018'de yeniden Guingamp'a dönen Fransız teknik direktör, kulüpteki ikinci döneminde ise 1.13'lük bir puan ortalaması elde etti ve 2019'da görevden ayrıldı.

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