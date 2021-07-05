İtalyan teknik direktör, sosyal medyadaki linç kültürüne dikkat çekerken geçmişte söylediği bazı söylerin yanlış anlaşıldığını vurguluyor.

Sosyal medyadaki linç kültürü artık yadsınamaz bir gerçek haline geldi. Tabii ki futbol dünyası da bu kültürden nasibini almakta.

Milan'ın eski teknik dirketörü Gennaro Gattuso'nun kariyeri de belki de sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle değişmek zorunda kaldı.

Geçtiğimiz ay Jose Mourinho'nun yerine Paulo Fonseca ile anlaşmak üzere olan Tottenham, bu anlaşma sağlanamayınca gözünü Gattuso'ya çevrmişti.

Fakat İtalyanlar, Gattuso'nun daha önce kadınların futboldaki yerini küçümsediği için sosyal medyada bir protesto başlattı ve Tottenham, İtalyan hocadan vazgeçmek zorunda kaldı.

Gattuso ne söyledi?

43 yaşındaki teknik direktör, La Repubblica'ya verdiği röportajda önceki yorumlarının yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Gattuso ayrıca Tottenham taraftarlarının, Milan forması giydiği 2011 yılında Tottenham maçında, Spurs yardımcı antrenörü Joe Jordan ile taç çizgisinde yaşadığı olay nedeniyle Londra kulübünün taraftarlarının, kendisine cephe aldığına inanıyor.

Daha önce "Bu söyleyeceklerim için üzgünüm ama kadınların futbolda yeri olmadığını düşünüyorum" diyen Gattuso, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu yaşananlara, önceki yorumlarımın sebebiyet verdiğine inanmakta zorlanıyorum. 2011'de Joe Jordan ile savaşım, akıllarında kalmış olabilir.

“Elbette ne ırkçıyım ne cinsiyetçiyim ne de homofobiğim. Eski ifadelerim yanlış anlaşıldı.

"Neden eski takım arkadaşlarıma ve hocalık yaptığım oyunculara onlarla olan ilişkimi sormuyorsunuz? Aptalca şeylerle zaman kaybedemem ama deneyimlerim bir şeyler öğretebilir."

Eski İtalyan milli oyuncu, sosyal medyanın tehlikelerini ve neden olabileceği hasarı da vurguladı.

“Sosyal medyadaki nefret tehlikeli ve bu durum çok hafife alınıyor. Ben bir halk figürüyüm ve tepki verme gücüm var, ancak herkes buna dayanamaz.

“Zayıf oldukları için kendilerini pencereden atabilenler var. Bu ciddi bir sorun. Neden kimse bu konuda bir şey yapmıyor?

“Geçmişte yaşamıyorum, sosyal medya kullanan kızlarım var, sadece teşhircilikten anlamıyorum. Ailemle bir tekne gezisindeyken veya restorandayken neden fotoğraf paylaşmalıyım?

"Gençlere başkalarının değil, kendi hayatlarını yaşamalarını söylemek istiyorum."

Gattuso, Mendes iddialarını reddetti

Gattuso, transfer stratejisi konusundaki anlaşmazlık nedeniyle geçen ay Fiorentina'dan ayrıldığı yönündeki iddiaları da reddetti.

Fiorentina'nın başına mayıs ayında geçen İtalyan hoca, 23 gün sonra görevden ayrıldı. Bu ayrılığın sebebi ise Gattuso'nun menajeri olan Jorge Mendes ile kulübün transfer konusunda ters düşmesi olarak yazıldı.

Gattuso bu söylentileri reddediyor ve Mendes'in menajerinden ziyade sadece bir arkadaşı olduğu konusunda ısrar ediyor. Bir gizlilik anlaşması sebebiyle, ayrılığın gerçek nedenini açıklayamadığını da sözlerine ekliyor.

“Mendes bir arkadaşım. Harika bir tecrübesi var ve bana kariyerim için tavsiyeler veriyor.

"Her zaman rollere saygı duyarım. Transfer stratejisi bana değil sportif direktörlere bağlıdır.

"Ben hırslı bir antrenörüm ve menajeri kim olursa olsun takım için güçlü ve işlevsel oyuncular istiyorum."

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