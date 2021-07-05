Sergio Ramos, PSG için sağlık kontrolünden geçecek

İspanyol stoper, Ligue 1 ekibi ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Real Madrid'in efsane kaptanı Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu.

L'Equipe'in haberine göre, başkent ekibi ile sözleşmesi sona eren ve kendine yeni bir kulüp araya İspanyol stoper, Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladı.

Ramos'un salı günü sağlık kontrolünden geçip, daha sonra kendisini PSG'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Ramos, Real Madrid'den neden ayrıldı?

İspanyol stoperin Real Madrid ile neden anlaşma sağlayamadığı muamma bir konu. Zira Ramos, daha önce yaptığı açıklamada kendisinin takmda kalmak istediğini söylemişti.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ramos ile alakalı şu yorumu yapmıştı:

"Ramos'u oğlum gibi seviyorum, onu 2005'te buraya getirdim ve daha önce hiçbir oyuncuyla basın toplantısına katılmadım.

"Ona hayranım, o bir efsane ve burada kalmasını istedik. Ona bir kontrat teklif ettik, son teslim tarihi vardı ama o bunu netleştirmedi.

"Burası onun evi ve kesinlikle başka bir rol ile buraya geri dönecek."

Ramos ne söylemişti?

İspanyol stoper, Real Madrid'e veda ederken şu yorumu yapmıştı:

"Zamanı geldi. Hayatımdaki en zor şeylerden biri. Real Madrid’e veda etmeye asla hazır olamazsın. Bir gün buraya geri geleceğim, eminim.

"Sözleşme konusunda ilk söylemek istediğim şey hiç ayrılmak istemediğim. Burada kalmak istedim.

"Kulüp bana sözleşmemi uzatma imkanı sundu ama Covid nedeniyle ikinci planda kaldı. Sonra kulüp, maaş indirimli 1 yıllık teklif yaptı.

"Sorunun ekonomik olmadığını söylemeliyim. Kendim ve ailem için iki yıl ve huzur istedim.

"Son görüşmelerde bir yıllık teklifi kabul ettim ama artık mümkün olmadığı söylendi. Teklifin süresinin dolduğu söylendi. Böyle bir şey olduğunu duymamıştım.

"Onlar ve bizim açımızdan şartlar birkaç kez değişti. Karar vermemiz gereken bir noktaya geldik ama bana teklifin son kullanma tarihi olduğunu söylemediler.

"Bu anlaşılabilir bir durum ama teklifin süresinin dolduğunu söylemeleri beni şaşırttı."

PSG ile anlaşma sağlayan Sergio Ramos ile Bayern Münih ve Manchester City'nin de ilgilendiğine yönelik haberler yer almıştı.

Ancak görünen o ki İspanyol oyuncu, Kylian Mbappe ve Neymar ile takım arkadaşı olmayı seçti.

Daha fazlası için:

Salih Uçan, Beşiktaş'ı tercih etmesinin nedenlerini açıkladı

Fenerbahçe, transfer listesindeki Dzeko'ya üç yıllık sözleşme önerdi

Barcelona'nın yıldızları Griezmann ve Dembele ırkçılık yaptı mı?

Gennaro Gattuso sonunda patladı: Ne ırkçı, ne cinsiyetçi ne de homofobiğim