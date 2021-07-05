Salih Uçan, Beşiktaş'ı tercih etmesinin nedenlerini açıkladı

Yıldız oyuncu, Sergen Yalçın ve Şampiyonlar Ligi faktörünün altını çizdi.

Son şampiyon Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan Salih Uçan'ı transfer ederek yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Siyah-beyazlı formayı giyen yıldız futbolcu, yaptığı açıklamada Beşiktaş'ı tercih etmesindeki sebepleri söyledi ve hedeflerine vurgu yaptı.

Ne söylendi?

Beşiktaş'ın antrenmanı öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Salih, ilk olarak transfer hikâyesine değindi.

"Transfer süreci kolay olmadı. Alanya'da çok iyi iki sene geçirdim. Diğer takımlar da beni istedi, onlara da çok teşekkür ediyorum.

"Benim için yeni bir macera başlıyor. İnşallah güzel günler beni bekliyor. Herhangi bir sakatlığım kalmadı, şu an herhangi bir sorunum yok.

"Oynayabildiğim kadar oynamak ve skor katkısı vermek istiyorum.

"Gelecek hedeflerimin başında Beşiktaş formasını sahiplenmek var. İlk 11 oyuncusu olmak istiyorum. 2013 yılında Sergen hoca yorumcuyken benimle ilgili çok güzel bir yorumu vardı. Açıkçası o da beni etkiledi.

"Beşiktaş'ı tercih etmemde çok sebep vardı. Beni Bucaspor'dayken de istemişlerdi. Kısmet bu zamanaymış. Şampiyonluk ve Sergen hoca, Beşiktaş'ı tercih etmemde önemli etkenlerdi.

"Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmaktır"

27 yaşındaki orta saha, Beşiktaş forması ile Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak olmanın da heyecanını yaşıyor.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak heyecan verici, çok güzel olacak. İnşallah takıma katkı sağlarım, ülkemizi de gururlandırırız.

"Daha önce Roma formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştım, ikinci olacak. İnşallah kafamız dik şekilde maçlara çıkar, iyi sonuçlar elde eder ve ülkemizi gururlandırırız.

"Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmaktır, benim de hedefim o."

Salih, kendisini en rahat hissettiği pozisyonu da şu sözlerle açıkladı:

"Hem defansın önünde 6 numara, hem çift yönlü olarak 8 numara oynadım, zaman zaman da 10 numara olarak oynadım. Kendimi en iyi hissettiğim yer, 8 numara pozisyonu."

Sergen Yalçın, Salih Uçan hakkında ne söylemişti?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2013 yılında bir TV programında yaptığı yorumda Salih Uçan'dan şu sözlerle bahsetmişti:

"Salih Uçan, beceri dolu attığı gollerle Fenerbahçe'yi potada tutan isim oldu. Çok büyük alkışı hak ediyor.

"Yıldız oyuncu kumaşı var. Yetenekli, cesaretli, soğuk kanlı, kötü oynasa bile oyundan kopmuyor.

"Türkiye'yi rahat bir şekilde Avrupa'da temsil edecek bir yetenekte olduğunu düşünüyorum."

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