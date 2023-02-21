Premier Lig'den ayrılan Alman golcü, Maviler'deki dönemini unutamıyor.

NE OLDU? Werner, 2020 yazında RB Leipzig'den Chelsea'ye katıldı ve Maviler'deki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Alman golcü, Romelu Lukaku'nun Chelsea'ye 113 milyon Euro karşılığında transfer olmasının ardından ilk 11'deki yerini kaybetti.

Ve geçen yaz Leipzig'e yeniden katılmaya karar verdi. 26 yaşındaki oyuncu, Eylül ayında Chelsea tarafından kovulan Tuchel'in kendisine adil davranılmadığını düşünürken Premier Lig'deki son sürecinden keyif almadığını vurguluyor.

NE SÖYLEDİLER: “Chelsea'de ilk altı ayım çok iyi geçti, taraftarların ve kulübün benden beklediği buydu."

Werner, The Sun'a verdiği röportajda, "Golleri attım ve iyi maçlar oynadım.

"Sonra tüm bunlar Tuchel tarafından unutulup gitti, bu gerçekten adil değildi. Bu nedenle, futbola olan sevgimi yeniden kazanmak için Leipzig'e geri dönmem gerektiğini düşündüm.

"Buna gerçekten çok ihtiyacım vardı. Başarılı olmak istiyordum, ancak son süreçlerde sadece ayrılmak istedim" dedi.

BÜYÜK RESİM: Werner, Chelsea'deki kötü sürecinde Lukaku ile olan rekabetini ele aldı.

Alman oyuncu, Tuchel'in Lukaku'nun uyum sağlaması için onu anında kenara çekmesinden memnun değildi ve ekledi: "En büyük sorun, Romelu Lukaku'ydu.

"Tuchel'in Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonraki sezonumda Lukaku gibi bir forveti benim önüme koyması çok kötüydü.

"113 milyon Euro gibi bir bedelle çok iyi bir oyuncuyu önüme koymak benim için en zor andı. Romelu büyük bir forvetti ve bu kadar pahalıya mal olduktan sonra oynamak zorundaydı.

"Ve ben oynayamadım. Belki iniş çıkışlarımın nedeni de buydu."

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WERNER & CHELSEA İÇİN SIRADA NE VAR? Yıldız forvet, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Çarşamba günü RB Leipzig ile Manchester City'ye karşı mücadele edecek.

Chelsea ise Pazar günü, Premier Lig'de Londra derbisinde Tottenham ile karşılaşacak.