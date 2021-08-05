Thomas Tuchel: Lukaku hakkında konuşmayacağım

Alman menajer, transferin bitmek üzere olmasına rağmen temkinli bir tavır takınıyor.

Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, birçok oyuncunun Cjelsea:'ye transfer olmak istediğini söyledi fakat Lukaku ile ilgili çıkan haberlere çekimser yaklaştı.

Goal geçtiğimiz günlerde, Lukaku'nun eski kulübüne geri dönmeye açık olduğunu ve Chelsea'nin, ilk teklifin reddedilmesinin ardından Belçikalı santrfor için ikinci bir teklif hazırladığını bildirmişti.

Ancak Tuchel, açık oynamıyor.

Ne söylendi?

Chelsea'nin Tottenham ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından konuşan Alman menajer, şunları söyledi:

"Kadromda olmayan oyuncular hakkında konuşmayacağım. O harika bir oyuncu ama o bir Inter oyuncusu ve bu durumda onun hakkında konuşmayacağım.

"Birçok oyuncunun bize katılmak istediğini hayal edebilirsiniz, ama bunun hakkında konuşmayacağız..

“Yönetim kuruluyla oyuncular hakkında konuşuyoruz, kendi fikirlerimizi iletiyoruz ve sonunda, bizim görüşümüze göre kadromuzu güçlendirebilecek oyuncuları hedefliyoruz, bu oldukça zorlu bir iş.

"Kadromuz için iyi bir hedef olduğunu düşündüğümüz bazı oyuncular var. Diğer hocaların oyuncularım hakkında konuşmasını sevmediğim için isimler hakkında yorum yapmayacağım. Yani umarım bunu anlamışsınızdır."

Chelsea'nin yeni bir forvete ihtiyacı var mı?

Timo Werner, Tammy Abraham ve Kai Havertz, Tuchel döneminde 9 numara oynayan oyunculardı. Fakat hiçbiri, kaleye sırtı dönük bir pivot santrfor profilinde futbolcular değil.

Bu durumu itiraf eden Tuchel, şunları söyledi:

"Olivier Giroud'un Milan'a gidişiyle, kaleye arkası dönük oynayabilen bir oyuncu kullanabiliriz. Bu, doğrudan yeni oyun tarzı ekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Takımda sahip olmadığımız türden bir profil işe yarayabilir.

“Ama herhangi bir panik içinde değil. Ne olursa olsun, rekabetçi olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Oyunun hücum kısmında iyileştirme talep ettiğimiz genç oyuncularımız var. Rahatız ve aynı zamanda durumumuzun da farkındayız.”

Lukaku transferi sonuçlanacak mı?

Inter'in korkunç mali durumu göz önüne alındığında, Achraf Hakimi'nin büyük parayla satılmasından sonra bile Goal, Chelsea'nin Serie A ekibini ikna etmek için 130 milyon euro'luk teklifin yeterli olacağından emin olduğunu anlıyor.

Lukaku ise geçtiğimiz günlerde, şayet kulüpler anlaşma sağlarsa Stamford Bridge'e dönmeye hazır olduğunu söyledi.

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