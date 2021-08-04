Inter, adı Chelsea ile anılan Lukaku’ya üç alternatif belirledi

Inter, Chelsea’ye transfer olması gündemde olan Lukaku’nun yerini nasıl dolduracağını düşünmeye başladı.

Son Serie A şampiyonu Inter, maddi durumu nedeniyle oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda olduğunu açıklamış ve bu konuda yaşanan anlaşmazlıklardan sonra da Conte ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

Santrfor arayışlarını sürdüren Chelsea ise İtalyan ekibinin durumundan da yararlanarak eski oyuncusu Romelu Lukaku için teklifini iletti. Londra temsilcisinin 130 milyon euro’ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Bu gelişmelerin üzerine Inter de Belçikalı golcünün yerini nasıl dolduracağını düşünmeye başladı.

Inter’in Lukaku alternatifleri

Sportmediaset’in haberine Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, Lukaku’nun Chelsea’ye transferinin resmileşmesi durumunda Atalanta forması giyen Duvan Zapata’yı kadrosuna katmak istiyor. Atalanta ise Kolombiyalı golcü için 45 milyon euro talep ediyor.

Ayrıca Inter, Zapata ile anlaşma sağlayamazsa Arsenal’in Fransız forveti Alexandre Lacazette’i de alternatifleri arasında tutuyor.

Arteta ile kadrosunda revizyona gitmek isteyen Arsenal de Lacazette’i gönderip yeni bir santrfor transferi yapmaya sıcak bakıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere temsilcisinin Inter’in bir diğer golcüsü Lautaro Martinez’i transfer etmek istediği ve Lacazette’i de takasta önerdiği iddia edilmişti.

Zapata ve Lacazette’in yanı sıra Inter, Fiorentina’nın genç yeteneği Dusan Vlahovic’i de takip ediyor. Tottenham’ın da Kane’in olası ayrılığında genç golcüyü transfer etmek istediği iddia edilmişti.

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