Romelu Lukaku'nun Chelsea'de kazanacağı ücret belli oldu

Gözünü Premier Lig şampiyonluğuna diken Chelsea, Inter'in yıldızını kadrosuna katıyor.

Jack Grealish transferinde mutlu sona ulaşan Manchester City'nin Harry Kane için de girişimlerini hızlandırmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için atağa kalkan Chelsea, Romelu Lukaku transferinde büyük bir aşama kaydetti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Lukaku ve Inter'in, Londra ekibinin teklifini kabul ettiğini öne sürdü.

Romelu #Lukaku will be the new striker and the new no.9 of #Chelsea. No doubt. #Blues will pay €130M to #Inter. Contract until 2026 (€15M/year). 🔜 Done Deal! The Big Rom at #CFC 3.0 is coming... #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2021

Schira'nın aktardığı bilgiye göre Chelsea bu transfer için Inter'e 130 milyon euro ödemeyi kabul ederken, Belçikalı yıldızla da yıllık 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Lukaku'nun daha önce de formasını giydiği Chelsea'deki ikinci döneminde yeni sezondan itibaren takımın dokuz numaralı formasını giyeceği belirtildi.

Inter'i şampiyonluğa taşımıştı

Chelsea'ye 2026 yılına dek imza atacak olan Lukaku, Inter'in geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta başrolü oynayan isim olmuştu.

Antonio Conte döneminde geliştirdiği sırtı dönük oyunuyla takımının bir numaralı hücum opsiyonu olan 28 yaşındaki santrfor Serie A'da sezonu 24 golün yanı sıra 11 de asistle tamamlamıştı.

2011-2012 sezonu başında henüz 18 yaşındayken Anderlecht'ten Chelsea'ye transfer olarak dikkatleri çeken Lukaku, İngiliz ekibinde bir türlü düzenli forma şansı bulamamış ve West Bromwich Albion'a ardından da Everton'a kiralandıktan sonra Chelsea'den bonservisiyle ayrılarak kulübe veda etmişti.

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