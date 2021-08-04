Heung-Min Son, Harry Kane eleştirisini ‘beğendi’

Tottenham’ın Güney Koreli yıldızının, Kane’in takındığı tavrı eleştiren bir sosyal medya gönderisini beğenmesi gündem oldu.

Manchester City’ye transfer olmak isteyen Harry Kane, iki gündür izinsiz şekilde Tottenham ile antrenmanlara çıkmıyor. Giderek büyüyen krizin nasıl sonuçlanacağı henüz netleşmiş değil.

Kane’in kulübe karşı bu şekilde cephe almasını yanlış bulanların sayısı hayli fazla. Taraftarlar yıldız golcüye eleştirilerini yöneltirken, Tottenham kulübü de Kane’e büyük bir para cezası vermeyi planlıyor.

Tottenham destekçilerinin büyük çoğunluğu, Kane’i hem Tottenham’ın, hem de İngiltere’nin en büyük yıldızı olarak görmesine karşın, oyuncunun takımdan ayrılmak için seçtiği yöntemi doğru bulmuyor.

Taraftarlar tepkili

Instagram üzerindeki 'thfcsource' isimli taraftar sayfası, “Oyuncular asla kulüplerden büyük değildir” mesajıyla paylaştığı gönderide, Kane’in kariyeri boyunca hiç kupa kazanamadığına, Tottenham kulübünün ise 26 kupası bulunduğuna dikkat çekti.

Kane’in ileri uçtaki partneri Heung-Min Son bu gönderiyi beğendi. Goal’ün edindiği bilgilere göre; Güney Koreli yıldız Instagram hesabını kendisi yönetiyor. Yani söz konusu eylem bir sosyal medya ekibi kazası değil.

Son'a destek var

Şu anda taraftarlar arasında, Son’un gönderiyi yanlışlıkla mı, yoksa bilerek mi beğendiği tartışması yaşanıyor. Son’un kulübün efsanelerinden biri olduğunu söyleyen bazı Tottenham taraftarları, Güney Koreli oyuncuya takıma gösterdiği sadakat için teşekkür etti.

Premier Lig’de 17 gol, 10 asistle kariyerinin en iyi sezonunu geride bırakan Heung-Min Son, kısa süre önce Tottenham ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.

Harry Kane’in de Londra ekibi ile üç yıl daha kontratı bulunuyor. Transfer konusunu çıkmaza sürükleyen faktörlerden biri de bu. Tottenham başkanı Daniel Levy yıldızını kolay bir şekilde kaybetmek istemezken, Manchester City astronomik bir bonservis bedeli ödemeye yanaşmıyor.

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