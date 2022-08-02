Senegalli yıldızın Münih'teki şoförlüğünden Alman deviyle imzaya uzanan yolculuğu GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Desire Segbe Azankpo geçtiğimiz gün Bayern Münih'in yedek takımıyla sözleşme imzaladı. Bu futbol dünyasında elbette doğal bir durum.

Ancak Beninli santrforun imzasını ilginç kılan bir özelliği var: Sadio Mane'nin en yakın arkadaşlarından biri olması ve Senegalli'nin Almanya'da şoförlüğünü yapması.

Peki 29 yaşındaki golcünün şoförlükten Bayern Münih imzasına uzanan bu yolculuğu nasıl oldu? GOAL Türkiye ile bir göz atalım.

Desire Sebge Azankpo nasıl Sadio Mane'nin takım arkadaşı oldu?

Sport Bild'in haberine göre; Desire Segbe Azankpo ile Sadio Mane, Senegalli yıldızın Generation Foot'taki yıllarından bu yana arkadaşlar.

Ancak Sadio Mane, RB Salzburg, Southampton ve Liverpool ile kendine yol haritası çizerken Segbe Azankpo'nun kariyeri pek istediği gibi ilerlemedi.

İki oyuncu da Generation Foot'un ardından Metz'de birlikte forma giymişlerdi. Şimdi ise 10 yılın ardından yeniden aynı takım için mücadele edecekler.

Fransa'da üçüncü kademede oynayan Beninli bir aydan fazla süredir kulüpsüzdü. Bu nedenle Desire Segbe Azankpo, Almanya'da en yakın arkadaşı Sadio Mane'yi her sabah Bayern Münih antrenmanına götürerek oyuncunun şoförlüğünü yaptı.

Ardından ise Bayern Münih'in yedek takımıyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Bu transferde Mane'nin ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

Azankpo ne söyledi?

Bu yılın başlarında Lookcharms ile yaptığı röportajında Azankpo, Sadio Mane ile iletişimleri hakkında şunları söylemişti: "Mane'nin her zaman büyük hedefleri vardı. Her zaman hep en yukarda olmak istedi. Hepimiz gibi fakir bir geçmişi var."

"Birbirimize ailemize yardım etmek için başarılı olmamız gerektiği konusunda söz vermiştik. Çünkü arkamızda aç insanlar var."

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