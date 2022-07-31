Barcelona'da Xavi'nin yüzde 1'lik şüphesi: Miralem Pjanic

İspanyol teknik direktör, Barcelona'da transfer listesini %99 tamamladığını düşünürken eksik payda Bosna Hersekli orta saha oyuncusunu temsil ediyor.

Xavi Hernandez, sezon öncesi çalışmalarıyla kulübün yol haritasını çıkardı ancak Miralem Pjanic aklını karıştırmaya devam ediyor.

Barcelona'ya Eylül 2020'de Juventus'tan katılan oyuncu, Katalan devindeki ilk sezonunda La Liga'da 19 kez görev alırken Ronald Koeman'ın gözünden düşmesinin ardından geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirdi.

Siyah-beyazlılarda beklentiyi karşılayamayan Miralem Pjanic şimdi Barcelona'da ikinci bir şansı elde etmek üzere olabilir.

Xavi, Pjanic hakkında ne düşünüyor?

AS'ın haberine göre; Barcelona'nın oynadığı son dört hazırlık maçının ardından Katalan devinin yol haritası çıktı. Xavi kadronun ilerisinde Lewandowski, Aubameyang, Dembele, Raphinha, Ansu ve Ferran gibi oldukça zengin seçeneklere sahip.

Ancak İspanyol çalıştırıcının henüz karara varamadığı bir isim var: O da Miralem Pjanic.

Bosna Hersekli oyuncu, Camp Nou'ya dönmeden önce onun için plan çık açıktı: Kendine başka bir takım bulmalı.

Ancak hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performans akılları karıştırdı. Önümüzdeki birkaç günde Xavi durumu kesinleştirmek için Pjanic ile bir görüşme yapacak.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren oyuncunun Barcelona'daki geleceği için hızlı bir karar alınmayacak.

Xavi, Pjanic hakkında ne söyledi?

Juventus ile yaptıkları hazırlık maçının ardından Miralem Pjanic’in performansını değerlendiren Barcelona Teknik Direktörü Xavi ise şunları söyledi: "Harika bir maç çıkardı"

"Performansını çok beğendim. Bize çok şey katıyor, iç hatlardaki boşlukları çok iyi buldu. Özel bir vizyonu var çünkü bu boşlukları gören çok fazla oyuncu yok."

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