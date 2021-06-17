Marco Silva Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olabilir

Brezilya basını Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörle masaya oturduğunu öne sürdü.

Başkan Ali Koç'un yeni teknik direktör için işaret ettiği Haziran'ın üçüncü haftasına girilirken, henüz hiçbir teknik direktörle anlaşmayan Fenerbahçe'de arayışlar sürerken, Brezilya basınından bu konuya ilişkin sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre sarı-lacivertliler Portekizli çalıştırıcı Marco Silva ile masaya oturdu.

GaúchaZH'ta yer alan habere göre Brezilya ekibi Internacional'in de ilgilendiği genç teknik direktörün menajeri Carlos Gonçalves dün İstanbul'da Fenerbahçeli yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Önceki gün Ivica Olic'i görevden alan CSKA Moskova'nın da ilgisini çeken 43 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe yönetimine şartlarını iletti.

Son üç takımı Premier Lig'den

Ülkesinin Estoril ve Sporting Lizbon takımlarının yanı sıra Yunanistan'da Olimpiakos'u çalıştıran ve bu takımla lig şampiyonluğu da kazanan Silva, sonrasında Premier Lig yolunu tutmuştu.

Sırasıyla Hull City, Watford ve Everton'da görev yapan Silva 2019-2020 sezonunda Everton'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda çalışmamıştı.

Bir sezonluk aranın ardından yeniden futbola dönmeye hazırlanan Marco Silva'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ve Fenerbahçe yönetiminin vereceği son kararın beklendiği öne sürüldü. Öte yandan önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinin gelecek hafta son bulması bekleniyor.

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