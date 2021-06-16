Süper Lig'de harcama limitleri belli oldu! En yüksek limit hangi takımda?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021/22 sezonu için kulüplere verilen harcama limitlerini duyurdu.

Kulüp Lisans Kurulu'nun 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında alınan karara göre; en yüksek limit 536 milyon TL ile Galatasaray'a ait. Sarı kırmızılıları 497 milyon TL ile Fenerbahçe izliyor.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş 386 milyon TL'lik bir harcama limitine sahip olacak. Trabzonspor ise 274 milyon TL harcayabilecek.

Galatasaray geçen sezon da zirvedeydi

Geçen sezona 429 milyon TL harcama limitiyle giren Galatasaray listede bir kez daha başı çekiyor.

Tablodaki en düşük limit, 81 milyon TL ile Hes Kablo Kayserispor için belirlendi.

Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri harcama limitlerine dahil edildi.

Limitlerde artış yapılabilecek

Ayrıca limitlerin arttırılması hususunda 15 Aralık'a kadar yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınacağı belirtildi.

"Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir."

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