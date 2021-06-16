Galatasaray'ın eski kalecisi Brad Friedel, Fenerbahçe ile oynadıkları olaylı kupa finalini anlattı

Bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan Brad Friedel, Türkiye'de geçirdiği unutulmaz günleri Goal'e anlattı.

ABD'li kaleci Brad Friedel 1995/96 sezonunda, henüz profesyonel kariyerinin başındayken Galatasaray'da oynamıştı.

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham formalarıyla uzun ve başarılı bir kariyeri geride bırakan Friedel, Goal'e verdiği röportajda Türkiye günlerinden de bahsetti.

Friedel, Avrupa'ya gelerek kariyeri için doğru adımı attığını düşünüyor.

"Avrupa’ya gelmek güzel bir değişiklik olmuştu. O dönemde Amerika’daki üniversite sistemi, günümüzün U23 ligleri gibiydi. Yetenekli oyuncular vardı, ama sezon sadece dört ay sürüyordu. Eğer milli takımda oynamıyorsanız, yıl boyu rekabetçi futbol oynama şansınız yoktu."

"Yurtdışına çıkmak benim için iyi oldu. Önce Brondby’ye, ardından Galatasaray’a gittim. Türkiye’yi çok sevmiştim, harika bir ülke ve kaliteli bir ligleri var."

Süper Lig övgüsü

"Ortalama bir İngiliz futbolsever bunu bilmiyor olabilir, ama Türkiye Ligi yüksek standartlara sahip. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yanı sıra diğer takımlar da zaman zaman zirveye oynuyor."

"Bunlar çok büyük kulüpler. Birleşik Devletler’de sürekli Galatasaray taraftarlarına rastlıyorum."

Olaylı kupa finali

1996 Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş, iki maçın da 1-0 sona ermesiyle, Kadıköy'deki rövanş uzatmalara gitmişti.

Galatasaray, uzatmaların 116. dakikasında Dean Saunders'ın attığı golle kupaya uzanmış, ancak Sarı Kırmızılı ekibin İskoç teknik direktörü Graeme Souness, sahanın ortasına Galatasaray bayrağı dikerek maçın önüne geçmişti.

"Ben oradayken kupa finali iki ayak üzerinden oynanıyordu. Evimizde Fenerbahçe’yi 1-0 yenmiştik. Deplasmanda 1-0 kaybettik, ama Dean Saunders uzatmaların son anlarında galibiyet golünü attı. Müthişti. Kazandık, ama sahaya atılan cisimler ve yaşanan olaylar yüzünden kupayı kaldıramadık."

Graeme Souness, Fenerbahçe sahasının ortasına bayrak dikti. İkinci denemede ancak başarabildi ve yere düştü. Bu bir kargaşaya neden oldu. Madalyalarımızı almak üzereyken podyumdan indirildik.

Soyunma odasına döndük ve ancak polis kalkanları altında dışarı çıkabildik. Otobüsümüzün bütün camları kırılmıştı.

Derbi atmosferine vurgu yaptı

"Bir futbolcu olarak şunu söyleyebilirim; Fenerbahçe-Galatasaray maçlarındaki atmosferden çıkan bir oyuncu, dünyadaki tüm derbilerde oynayabilir. Bu bambaşka bir seviye."

"Souness yaptığı şeyin akıllıca olmadığını kabul etmişti, ama bu devasa bir rekabet ve Souness bu hareketiyle Galatasaray tarihine geçti."

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