Chelsea, Borussia Dortmund’un genç yıldızlarını kısa veya uzun vadede transfer etmek istiyor.

Santrfor transferi yapmak isteyen Chelsea, Borussia Dortmund’da forma giyen Erling Haaland’ı veya Tottenham’dan ayrılması beklenen Harry Kane’i kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Londra temsilcisinin, Dortmund’un bir diğer genç yeteneği Jude Bellingham’ı da uzun vadeleri hedefleri arasına aldığı belirtiliyor.

Ayrıca Chelsea’nin, PSG ile Achraf Hakimi transferi için yarıştığı da söyleniyor. Ekonomik sebeplerden ötürü oyuncu satışı yapmak zorunda olduğunu açıklayan Inter’in, Faslı sağ bekle yollarını ayırması bekleniyor. Buna karşın Serie A temsilcisinin Romelu Lukaku’yu ise Chelsea’ye bırakmak istemeyeceği belirtiliyor.

Olası Haaland transferinin Bellingham’a etkisi

Haaland’ı Londra’y getirmek isteyen Chelsea, bu sayede Borussia Dortmund ile iyi ilişkiler kurmayı hedefliyor. Bu ilişkilerin ise uzun vadede Jude Bellingham transferinde Maviler için bir avantaj oluşturması bekleniyor.

Chelsea, 17 yaşındaki orta saha oyuncusu ile uzun zamandır ilgileniyor. Chelsea yetkilileri, oyuncu Almanya’dan ayrılmaya karar verdiğinde transferde bir öncelik sahibi olmayı hedefliyor. Ancak İngiliz oyuncunun Borussia Dortmund’la olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatması bekleniyor.

Bu sürede Chelsea, Bundesliga temsilcisi ile olan ilişkilerini geliştirebilir. Geçmişte ise iki ekibin biraz karmaşık bir ilişkisi bulunuyor. Pulisic’i Dortmund’dan transfer eden Chelsea; geçmişte Michy Batshuayi ve Kevin De Bruyne’yi transfer etmek isteyen Alman temsilcisini reddetmişti.

Bellingham için yaptığı teklif reddedilen Manchester United’ın yanı sıra; Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’nin de oyuncuyla geçmişte ilgilendiği biliniyor.

Chelsea, Haaland veya Kane’i bu yaz transfer edebilir mi?

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Dortmund, yalnızca çok iyi bir teklif alması halinde Haaland’ın transferine izin vereceğini açıklamıştı.

Genç yıldızın bu transfer döneminde 100 milyon pound gibi bir ücretle takımından ayrılmasına ihtimal veriliyor, ayrıca Haaland’ın yüksek maaşını ve menajerlik ücretlerinin de hesaba katılması gerek. Geçtiğimiz sene uzun bir sürecin ardından tamamlanan Kai Havertz transferinde büyük pay sahibi olan Roman Abramovich, Haaland için de bu miktarları gözden çıkarabilir.

Ayrıca önümüzdeki sezon Haaland’ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi devreye girecek ve böylelikle Chelsea, bir sene beklemesi halinde Norveçli yıldızı daha uygun bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna dahil edebilecek.

Ancak bu durum, bir diğer yandan da transfer için daha büyük bir rekabetin oluşmasına neden olacak. Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi devler, Haaland’ı önümüzdeki sezon kadrolarına katmak isteyebilirler.

Chelsea, aynı zamanda Harry Kane transferi için de Manchester City ve Manchester United ile yarışıyor. Tottenham başkanı Daniel Levy, geçtiğimiz senelerde ise Modric için Chelsea’den gelen teklifleri reddetmişti.

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