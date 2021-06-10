Fenerbahçe'nin son gözdesi: Marco Silva

Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Marco Silva'nın kariyeri ilginç hikayeler barındırıyor.

Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de ismi gündeme gelen isimlerden biri de Marco Silva oldu.

Son yıllarda İngiltere'de görev yapan Portekizli çalıştırıcı pek de parlak olmayan futbolculuk kariyerine 2011 yılında son verdi.

Önce sportif direktör sonra teknik direktör

Silva'nın aktif futbolculuk yaşantısının ardından yöneticilik kariyeri Emre Belözoğlu'na benzer şekilde başladı.

10 Haziran 2011'de futbolu bıraktığı Estoril'in futbol direktörlüğüne getirilen Silva, ardından Teknik Direktör Vinicius Eutropio'nun yerine geçti.

İlginç kovulma sebebi

2014 yılına kadar Estoril'de kalan Silva'nın performansı dikkatleri çekti. Genç teknik adam 2014 yılında Monaco'ya giden Leonardo Jardim'in yerine Sporting Lisbon'un yeni hocası olarak açıklandı. Ancak 4 Haziran 2015'te oynanan Vizela maçında kulübün resmi kıyafetini giymediği gerekçesiyle görevine son verildi.

Portekiz dışına ilk çıkışını Olympiakos ile yapan Silva, Yunanistan ekibini şampiyonluğa taşımasına rağmen 23 Haziran 2016'da kişisel sebeplerle görevden ayrılma kararı aldı.

İngiltere macerası Hull City ile başladı

5 Ocak 2017'de Hull City'nin menajerliğine getirilen Silva, İngiliz ekibiyle Premier Lig'de 18 karşılaşmada görev aldı. Takım bu süreçte, altı galibiyet, üç beraberlik ve dokuz mağlubiyet alarak ligde kalmayı başaramadı.

Hull City'nin Premier Lig'e veda etmesinin ardından Silva da görevinden istifa etti.

27 Mayıs 2017'de Watford menajerliğine getirilen Silva, büyük takımların ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Everton, Marco Silva'yı menajerliğe getirmeye en hevesli kulüp olurken, taraftarlar bu durumun, Silva'nın motivasyonunu bozduğunu iddia ettiler.

Takımın performansı da düşerken 21 Ocak 2018'de görevden alındı. Watford, Everton'ın Silva'ya gösterdiği ilginin takımın geleceğini tehlikeye soktuğunu gerekçe gösterdi. Bunun üzerine Everton, Watford'a 4 milyon sterlin tazminat ödedi.

Everton'da ilk maçını 22-0 kazandı

31 Mayıs 2018'de Everton menajeri olarak atanan Marco Silva, yeni takımıyla sahaya çıktığı ilk hazırlık maçında rakibi Avusturya'nın amatör takımlarından Irdning'den 22-0 mağlup etti. Merseyside ekibi Silva yönetimindeki en büyük zaferini Manchester United'ı 4-0 mağlup ederek aldı.

Bu skor Everton'ın 1984'ten beri Manchester United karşısında aldığı en farklı galibiyet oldu.

2019/2020 sezonu ise Silva için pek parlak geçmedi. Genç teknik adam 15. haftada görevden alınırken, takım topladığı 14 puanla 18. sırada yer alıyordu. 43 yaşındaki çalıştırıcı Everton'dan ayrılmasının ardından başka bir takımda görev yapmadı.