Kim bu ucube sorularından, beş Ballon d'Or ödülüne: Cristiano Ronaldo'nun tuhaf hikayesi

Portekizli yıldızın hayatını araştıran Fransız gazeteci Reges Dupont, Ronaldo'nun çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıklarını kitabına taşıdı.

Beş Ballon d'Or, beş Şampiyonlar Ligi, bir Avrupa şampiyonluğu ve birçok ulusal şampiyonluk...

Cristiano Ronaldo'nun başarılarla dolu kariyerinin kısa bir özeti. Bütün bu başarılarına rağmen hala başarıya ve yeni kupalara aç olan Ronaldo, bu sezon her ne kadar Serie A şampiyonluğundan uzak kalsa da Euro 2020'de gözünü hiç şüphesiz yine zirveye dikecek.

Oldukça zor gibi görünen bu başarıyı daha önce yaşayan 36 yaşındaki yıldız, kariyerindeki başarılarıysa elbette ki çok çalışmasına borçlu. Hedeflerine ulaşmak için her zaman çok çalışmak zorunda olan Ronaldo, bu alışkanlığını aslında profesyonel bir futbolcu olmadan çok önce edinmişti.

'101 kez Ronaldo' kitabının yazarı Reges Dupont'un, efsane oyuncuyla ilgili paylaştığı anekdotlar Ronaldo'nun çalışma azmini ortaya koyuyor.

Reges Dupont ne söyledi?

Dupont Fransız basınından RMC'ye yaptığı açıklamada Ronaldo'nun çocukluğundan bu yana kendisini geliştirmek için sürekli çaba gösterdiğini söyledi.

"Çok genç yaşlarda oturduğu evin yakınındaki insanlar onun ayak bileklerinde ağırlıklarla koştuğunu gördüğünde kendilerine, 'Bu ucube kim?' diye soruyordu.

"11, 12 ve ya 13 yaşındayken daha güçlü olabilmek için kaslarını geliştirmeye karar verdi. O yaşlarda oldukça cılız bir çocuktu ve her zaman en iyisi olmak istiyordu."

Ronaldo'nun evrimi

Başarıya olan bu arzusuyla genç yaşta Sporting Lizbon altyapısına adım atan Ronaldo, burada sergilediği gelişimin ardından Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

Alex Ferguson yönetiminde daha çok top sürme odaklı bir oyun karakteri benimseyen Ronaldo, Real Madrid'de ise golleriyle öne çıktı. Dupont Ronaldo'nun bu evrimini de değerlendirdi:

"Oyun tarzı başlangıçta takım arkadaşları için bile can sıkıcıydı. Sürekli çalım atmaya çalışıyor, oyunu ters kanada açmayı düşünmüyor ve verimli olmaktan uzaklı bir şekilde gösteriş peşinde koşuyordu.

"Nasıl daha iyi bir oyuncuya dönüşebileceğini anladı ve top sürmeyi bıraktı. Real Madrid'e gittiğinde aklında sadece gol atmak vardı."

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