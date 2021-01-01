Rio Ferdinand: Nistelrooy, Cristiano Ronaldo'ya bağırdı

Rio Ferdinand eski takım arkadaşı Ruud van Nistelrooy'un Cristiano Ronaldo'ya "O, sirkte olmalı, sahada değil" diyerek bağırdığını anlattı.

Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo ile Ruud van Nistelrooy arasında Manchester United antrenmanı esnasında yaşanan bir olayı BT Sport'ta anlattı.

İngiliz eski futbolcu, "O dönem Manchester United'da golleri Ruud van Nistelrooy atıyordu. Bir antrenman esnasında Ronaldo çalım atıyor ve numaralar yapıyordu. Bir pozisyonda ceza sahası içinde koşan Ruud, Ronaldo ona pas vermeyince çıldırdı ve "O, sirkte olmalı, sahada değil" diyerek bağırdı. Ardından da sahayı terk etti. Ronaldo da üzüldü ve "Neden benimle böyle konuşuyor?" dedi." şeklinde konuştu.

Eski takım arkadaşı hakkında övgü dolu sözlerle bahseden Ferdinand, "O sıralar Ronaldo 18 veya 19 yaşlarındaydı. Bazı çocuklar böyle olaylardan sonra güvenlerini kaybeder, bazıları da yaptıkları hareketi sürdürmeye devam eder. Ronaldo ise Ruud'un haklı olabileceğini biliyordu ve sonrasında istatistiklerle ve hedefleriyle ilgilendi. Onu dünyanın en iyi oyuncusu yapacak ne var ise onunla ilgilendi." ifadelerini kullandı.

Rio Ferdinand, "Ona "kulüpte George Best ve Beckham gibi gerçek bir 7 numara değilsin" derdik o esnada onu "Fikirlerini nasıl değiştirebilirim?" diye düşünürken görebilirdiniz." diyerek Cristiano Ronaldo'nun azmini anlattı.