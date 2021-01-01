Real Madrid efsanesi Ivan Helguera'dan sürpriz açıklama: Beni Fenerbahçe'ye göndermek istediler!

İspanyol futbolunun unutulmaz oyuncularından Ivan Helguera, Real Madrid'den ayrıldığı dönemde Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.

Helguera, İspanyol basınından AS'a verdiği röportajda kariyerinin önemli eşiklerinden bahsederken, Real Madrid'den ayrılık sürecine de değindi.

Real Madrid'de üç La Liga şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Helguera, çalıştığı teknik direktörlerin ilk etapta kendisine önyargılı bir şekilde yaklaştıklarını söyledi.

Helguera ne söyledi?

Başarılarla dolu kariyerinin kırılma anlarına değinen İspanyol futbol adamı, kariyeri boyunca çalıştığı teknik direktörlerin birçok kez kendisine önyargılı yaklaştığını ve her defasında bu önyargıları yıkmakla mücadele ettiğini söyledi:

"Henüz çok genç bir yaşta Zdenek Zeman'ın çalıştırdığı Roma'ya transfer olmam benim için oldukça önemliydi. Roma'da pek fazla oynama şansı bulamadım ama taktiksel ve fiziksel açıdan fazlasıyla öğretici bir deneyim oldu.

"Sezon öncesinde günde 14 kilometre koştuğumuz çok zorlayıcı fiziksel idmanlar yapıyorduk. O dönem Roma deneyimini yaşayamasaydım hiçbir zaman Real Madrid'e ulaşamayabilirdim."

"Bielsa özür diledi"

Helguera, Roma'nın ardından transfer olduğu Espanyol'da Arjantinli teknik direktörün Marcelo Bielsa'nın kendisini kadroda düşünmediğini ancak takımda kalmayı seçtiğini söyledi.

"İspanya'ya dönüşte oynadığım Espanyol'da teknik direktör Bielsa beni kadroda görmek istemediğini söyledi. Kalıp, kendimi ispat etmek istediğim için sürekli takımdaki eksik mevkilerde oynamaya çalıştım.

"Sol bekte Capdevilla olmadığında sol bek oynuyordum. Savunmada Pochettino ve Nando olmadığında ise stoperdim.

"Juventus deplasmanında 1-0 kazandığımızda o kadar iyi oynadım ki Bielsa artık beni görmezden gelemeyeceğini anladı ve benden özür diledi. Ardından stoper ve orta saha olarak devam ettim."

"En iyi dönemim Makelele ile"

Kariyerinin en iyi dönemini Real Madrid'de oynarken Claude Makelele ile geçirdiğinin altını çizen Helguera, Fransız futbolcuyla iyi bir uyum yakaladıklarını söyledi:

"Benle çalışmaya başladıkları ilk dönemlerde beni istemeyen ancak sonrasında benle çalışmaktan hoşlanan tek hoca Bielsa değildi. Benzer süreçleri farklı birkaç teknik direktörle daha yaşadım.

"Bu muhtemelen yeterince dayanıklı ve lider karakterli görünmüyor olmamdan kaynaklanıyordu ama antrenmanlardaki çabamı gördükten sonra fikirleri değişti. Teknik olarak iyiydim ve fiziksel olarak her şeyimi verdim.

"Üstelik hem stoperde hem de orta sahada oynayabiliyordum. Hatta Vicente del Bosque beni sağ bekte bile oynatmıştı.

"En iyi dönemimi Real Madrid'de Makelele ile birlikte geçirdim. Savunmaya dönük oynuyorduk ancak Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığımız dönemde yedi gol atan Raul'den sadece bir gol eksik atmıştım. Yarı finalin yanı sıra La Liga'da da şampiyonluk yaşamıştık ve benim için harika bir sezondu."

Numara üzüntüsü

Kariyerinde yaşadığı en kötü anının Real Madrid yönetiminin kendi forma numarası olan altı numarayı takıma yeni katılan Mahamadou Diarra'ya vermesi olduğunu söyleyen Helguera, bu durumun kendisini büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını belirtti:

"Teknik direktörlerin bir oyuncuya yapabilecekleri en kötü şey yalan söylemeleri. Sahip olduğum en kötü anıysa Real Madrid'de forma numaramın Mahamadou Diarra'ya verilmesiydi.

"Altı numarayı benden aldılar ve ben de boşta olan tek numara olan 21'i giydim. O dönemki hocamız Fabio Capello daha farklı davranabilirdi ama beni ikna etmeyi seçti. Sezon sona erdiğinde takımın en fazla oynayan beşinci oyuncusuydum ve şampiyon olmuştuk."

"Fenerbahçe'ye gitmemi istediler"

Real Madrid'in Fabio Capello ile yaşadığı şampiyonluğun ardından o dönemki takım arkadaşı Roberto Carlos gibi kendisini de Fenerbahçe'ye göndermek istediğini söyleyen Helguera, buna rağmen Valencia'yı tercih ettiğini söyledi:

"Şampiyonluğun ardından yaşadıklarım biraz tuhaftı. Beni göndermek isteyen onlardı. O dönemki sportif direktörümüz Predrag Mijatovic kulübün eski oyuncusuydu ve bunu yapanın eski bir oyuncu olması daha fazla canınızı acıtıyor.

"Başkan Ramon Calderon ve Mijatovic bana takımdan ayrılmam gerektiğini ve kalırsam asla forma giyemeyeceğimi söylediler. Beni Fenerbahçe'ye göndermek istiyorlardı. Bense Real Madrid'de kalmak ya da Valencia'ya transfer olmak istiyordum.

"Bir yıllık daha sözleşmem vardı ve Real Madrid'de kalabilirdim ama Calderon ve Mijatovic de orada olacaktı ve bu durumda kalmamın bir anlamı olmazdı. Forma numaram alındığında sekiz yıldır birlikte oynadığım takım arkadaşlarımın herhangi bir tepki vermemesine de çok üzülmüştüm ve sonunda Fenerbahçe'ye değil, gitmek istediğim takıma gittim."

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