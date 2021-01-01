Paul Pogba'dan Jose Mourinho eleştirisi: Yarınını asla bilemezsin!

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Kırmızı Şeytanlar'ın eski teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi.

Çok genç yaşta katıldığı Manchester United'dan 2012'de ayrılan ve Juventus'ta dünyanın en önemli orta saha oyuncularından birine dönüştükten sonra 2016'da Old Trafford'a geri dönen 28 yaşındaki Pogba, şu anki teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer'in Portekizli teknik adama oranla daha ılımlı olduğunu söyledi.

Pogba ne söyledi?

Sky Sports'a yaptığı açıklamada Solskjaer ile farklı bir ilişkisi olduğunu söyleyen Pogba, Manchester United'dan ayrılacağı yönündeki iddiaların Mourinho ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından çıktığını belirtti.

"Solskjaer kullanmayı düşünmediği oyuncularını sanki hiç yoklarmış gibi bir kenara atmıyor. Onunla ve Mourinho arasındaki en büyük farkın bu olduğunu düşünüyorum.

"Mourinho ile aran bir gün harikayken, ertesi gün nasıl bir tavırla karşılaşacağını bilemezsin. Bunun nedenini ya da nasıl olduğunu açıklayamam çünkü ben de anlam veremiyorum."

Mourinho ile başka kimler sorun yaşadı?

Manchester United'da 2.5 sezon görev yapan ve bu süreçte tamamı ilk sezonunda olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşayan Mourinho'nun United'da problem yaşadığı tek oyuncu Pogba değildi.

Kariyerini Tottenham'da sürdüren ünlü teknik direktör United günlerinde İngiliz sol bek Luke Shaw ile de benzer bir problem yaşamıştı.

Mourinho'nun Shaw ile yaşadığı sorunlara da değinen Pogba, Solskjaer'in yöntemlerinin daha etkili olduğunu söyledi:

"Solskjaer'in yöntemleri belki daha çok işe yarıyor olabilir. O insanlara biraz daha yakın. Her teknik direktörün kendine has bir tarzı ve oyunculara karşı farklı yaklaşımı var.

"Oyuncuların yapması gereken bu durumlara uyum sağlamak. Çalıştığınız isimler size bazen uyar, bazen uymaz. Solskjaer, Luke'a çok yardımcı oldu ve o da kalitesini ortaya koydu."

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