Erling Haaland'dan astronomik yıllık ücret talebi

Avrupa'nın birçok dev kulübünün kadrosuna katmak istediği Erling Haaland'ın talep ettiği yıllık ücret, en büyük kulüpleri bile zorlayıcı görünüyor.

Masaya oturduğu kulüplerden yıllık 35 milyon euro talep eden Haaland'ın bu isteği görüşmelerin ileri bir seviyeye gelmesinin önünde büyük bir engel gibi görünüyor.

Görüşmeler sürüyor

Eski bir Manchester City oyuncusu olan babası Alf-Inge Haaland ve menajeri Mino Raiola'nın yaptığı ziyaretler aracılığıyla büyük takımlarla transfer görüşmelerini sürdüren Norveçli golcü, son olarak Real Madrid ve Barcelona ile masaya oturdu.

Real Madrid Genel Müdürü Jose Angel Sanchez ve yeniden Barcelona başkanlığına seçilen Joan Laporta ile bir araya gelen ikili, bu görüşmelerin ardından net bir karar vermedi.

Maaş sıkıntısı

Goal'ün edindiği bilgiye göre birkaç ay önce Haaland için girişimde bulunan bir İngiliz kulübü 35 milyon euroluk maaş beklentisi sonrasında bu transferi rafa kaldırdı.

Barcelona ve Real Madrid'in de bu denli yüklü bir kontrat vermesi oldukça zor görünüyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında Raiola'nın oyuncusunu La Liga'ya götürebilmek için maaş beklentisinde önemli bir fedakarlık yapması gerekebilir.

Dortmund sakinliğini koruyor

Haaland için konuşulan transfer spekülasyonları her geçen gün artarken, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Borussia Dortmund cephesi ise bu durumdan endişeli gibi görünmüyor.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamama tehlikesiyle karşı karşıya olan Alman ekibinin buna rağmen Haaland'ı satma düşüncesi yok.

Genç golcüyle 2022 yazında 75 milyon euroya serbest kalma maddesi içeren ve 2024 yılına dek süren bir kontratı bulunan Dortmund, oyuncuyu bu yaz 150 milyon euronun altında bir bedelle satmayı düşünmüyor.

Haaland'ın satılık olmadığını her fırsatta tekrarlayan Dortmund yetkilileri ya kulüp tarihinin en pahalı satışını yapmayı ya da Haaland'ı takımda tutmayı planlıyor.

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