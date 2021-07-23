Galatasaray'a sürpriz sağ bek adayı: Sacha Boey

Udinese'den Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katması beklenen Galatasaray, Rennes forması giyen Sacha Boey'e yöneldi.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 5-1 mağlup olduğu PSV Eindhoven deplasmanında sağ bekte Jesse Sekidika ile oynayan Galatasaray, bu bölgeye yapılacak takviyeye yoğunlaştı. Sarı-kırmızılı takım Fransız gazeteci Benjamin Quarez'in aktardığı bilgiye göre Rennes'in 20 yaşındaki Fransız sağ beki Sacha Boey'i kadroya katmaya yakın.

Stade Rennais : Sacha Boey se dirige vers Galatasaray. Les derniers détails restent à régler avec #Rennes mais le joueur devrait être en Turquie ce week-end. Il a dit au revoir à ses partenaires ce midi. Départ sous forme de transfert #mercato @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) July 23, 2021

Rennes'te başladığı geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 takımlarından Dijon formasıyla tamamlayan Boey, 26 lig maçında şans bulurken, bir asist yapmıştı. Rennes ile UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Gençlik Ligi maçlarına da çıkan genç futbolcu geçtiğimiz sezon Dijon'da genellikle üçlü defans hattının sağ tarafında görev yapmıştı.

Üçlünü sağında oynamaya alışkın

PSV maçına 3-5-2 ile çıkan Galatasaray'ın bu sisteme alışkın bir sağ beke yönelmesi Fatih Terim'in önümüzdeki sezonki ana planı üçlü savunma oynamak mı sorusunu da beraberinde getiriyor.

Bilindiği gibi Galatasaray'ın ilgilendiği bir diğer sağ bek Jens Stryger Larsen de kariyeri boyunca üçlü savunmanın sağında oynamaya alışkın bir isimdi.

Sezonun sona ermesinin ardından Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzamalayan Galatasaray'ın kadrosundaki mevcut tek sağ bek geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen DeAndre Yedlin.

Sağ bek transferini kısa bir süre içerisinde sonuçlandıracak olan Galatasaray'ın, sol bek almasına da kesin gözüyle bakılıyor.

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