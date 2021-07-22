Barcelona’nın yeni transferi Memphis Depay, basına tanıtıldığı resmi törenin ardından açıklamalarda bulundu.

Katalan ekibi, Lyon ile sözleşmesi sona eren Memphis Depay’la 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, Arjantinli yıldız Lionel Messi’yle aynı takımda forma giyecek olmanın verdiği heyecanı gizlemedi.

Bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüğünü söyleyen Memphis Depay, Messi için “dünyanın en iyi oyuncusu” sözlerini kullandı.

Ne söyledi?

Depay’a göre; Arjantin’i Copa America zaferine taşıyan Messi, Ballon d’Or ödülünün de bir numaralı favorisi. Kariyerinde bu ödülü altı kez kazanan Messi; Jorginho, Lewandowski ve Kante gibi isimlerin bir adım önünde gözüküyor.

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“O bir efsane, dünyanın en iyi oyuncusu. Copa America’da neler yaptığını gördünüz.”

“Messi’yle birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum, tartışılmaz bir kalitesi var. Doğru koşuları yaptığım takdirde topun bana geleceğini biliyorum.”

“Topla istediği her şeyi yapabilecek kadar yetenekli. Her futbolcu böyle biriyle birlikte oynamak ister.”

“Dün müzeyi gezdim ve kazandığı Ballon d’Or ödüllerini gördüm, muhtemelen bir yenisi de yolda. Benim için rüya gibi olacak.”

Messi yeni sözleşmeyi ne zaman imzalayacak?

34 yaşındaki Arjantinli, uzun süren bekleyişin ardından Barcelona ile beş yıllığına yeniden anlaşmıştı.

Paris Saint-Germain başta olmak üzere üst düzey kulüplerden ciddi teklifler alan Messi, buna rağmen maaşında yüzde 50 indirime giderek Barcelona’da kalmayı seçti.

Resmi açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor. Ancak Barcelona’nın öncelikle gerekli hamleleri yapıp, La Liga’nın belirlediği maaş sınırının altına inmesi gerekiyor.

Depay’ın kariyeri

Profesyonel kariyerine PSV’de başlayan Depay, dört yılın ardından Manchester United’a transfer oldu. Premier Lig’de yalnızca iki sezon tutunabilen Depay, ardından Fransız ekibi Lyon’un tolunu tutmuştu.

Buradaki performansıyla başarısız Ada macerasını kısa sürede unutturan Depay, Lyon formasıyla 178 maçta 76 gol ve 55 asist üretti.

Euro 2020’de Hollanda ile başarılı bir turnuva geçiren Depay, vatandaşı Ronald Koeman’ın himayesinde yeni takımıyla potansiyelinin sınırlarını zorlayabilir.

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