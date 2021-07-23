Sarı kırmızılıların Romanya'dan transfer ettiği Alexandru Cicaldau, takımın orta sahadaki yaratıcılık eksikliğine çare olabilir.

Galatasaray, Universitatea Craiova takımında forma giyen Alexandru Cicaldau'yu 6 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Romanya Ligi'nde normal sezonu 28 maçta dokuz golle tamamlayan Cicaldau, play off'ta ise dokuz maçta iki gol atmıştı. 2019/20 sezonunda ise 14 gol, 5 asist üreten orta saha oyuncusu skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Futbol Akademi Scouting Balkanlar Sorumlusu Emre Kuyumcu, 24 yaşındaki oyuncuyu Goal Türkiye'ye değerlendirdi.

Çift yönlü bir orta saha

"Son yıllarda Academia Hagi'nin çıkardığı isimlerden biri olan Cicaldau aslında box-to-box olarak bilinen iki yönlü orta saha tanımına uyan bir oyuncu.

"Oyunun her iki yönünde de aktif olmaya çalışan, özellikle 2. ve 3.bölge arasında gösterdiği aksiyonlarla takımının hücum opsiyonlarını çeşitlendiren bir isim.

"Alametifarikası ise pas repertuvarı, oyun zekası, topsuz oyunu ve serbest vuruşları. Attığı orta-uzun menzilli paslarla savunma arkasına sarkmaya çalışan takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayabiliyor."

Ölümcül koşular onun işi

"Rakibin merkez ve savunma bloğu arasındaki boşluklarda pozisyon alarak bir nevi ceza sahasına yapacağı koşuları önceden tasarlıyor. Özellikle bu ceza sahasına yaptığı geç koşularla top odaklı savunma hatları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söylemek gerek.

"Oyunun hücum yönünü savunma yönünden daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Savunma yönünde ise hamle zamanlamalarının iyi olmasından dolayı rakibi püskürtme görevini iyi görüyor. Fazlaca pas arası yaptığını söyleyebiliriz."

Çalışkan ve hırslı

"Kazanma hırsına sahip, merkezde çalışkan bir profil çiziyor. Bireysel oyunu zaman zaman tercih etse de bu sekanslar maç içerisinde oldukça az.

"Topla oynamayı seven ancak bunu yaparken de aşırıya kaçmayan bir oyuncu. Fizik olarak ele aldığımızda ise bel çevresini kolay bir şekilde döndürebildiğini görüyoruz.

"Hava toplarında boyunun çok uzun olmayışı ve sıçrama özelliğinin iyi bir seviyede olmayışından dolayı pek efektiflik gösteremiyor."

Hücumda hareket gerekiyor

"Fiziği Romaya Ligi'nde sırıtmasa da sertlik düzeyi daha fazla bir lige gelecek. Bundan dolayı da fiziğini geliştirmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

"Cicaldau'nun kendi yeteneklerini gösterebilmesi için oynadığı takımın özellikle hücumda daha hareketli bir oyun tercih etmesi gerekiyor. Özellikle bu tarz oyunlarda çok ciddi bir verim alınabilir."

Romanya'da nasıl tanınıyor?

Goal Türkiye'ye konuşan Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise Cicaldau'nun olumlu yönlerinden bahsederken, buna karşın Galatasaraylı taraftarların yeni bir Hagi beklememesi gerektiğini söyledi:

"Craiova'nın en iyi oyuncusuydu. Bir Hagi değil, ama teknik kapasitesi iyi, çalışkan bir oyuncu. Üst düzey saha görüşüne ve pas kabiliyetine sahip. İyi bir karakteri var. Oyunun iki yönünü de oynayabilen, toplu ve topsuz oyunda etkili olabilen bir isim."

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