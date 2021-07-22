Stuttgart’ın Türk oyuncuları Ömer Faruk Beyaz ve Atakan Karazor, kulübün resmi sitesine bir röportaj verdi.

Fenerbahçe’yle sözleşmesi biten Ömer Faruk Beyaz, bu yaz Stuttgart’a transfer olmuştu.

Stuttgart’a 2019’da Holstein Kiel’den gelen savunma oyuncusu Atakan Karazor ise geçen sezon Bundesliga’da 19 maçta görev yaptı.

Abi kardeş gibiler

İki oyuncu, takımın Kitzbühel’deki hazırlık kampında vakitlerinin büyük bölümünü birlikte geçirdi. 24 yaşındaki Atakan Karazor, kendisinden yedi yaş küçük olan Ömer Faruk Beyaz’ın Almanya’daki rehberliğini üstlenmiş durumda.

Atakan, Ömer Faruk’la arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu şu sözlerle anlatıyor:

“Ömer ile kulüp binasına ilk geldiğinde tanıştım. Elbette birlikte fazla zaman geçirmemizde Ömer’in dil bilmemesinin payı var. Ama ilk andan itibaren onun ne kadar iyi biri olduğunu anladım. Çekingen biri, ama bu ürkek tavrın arkasında büyük bir yetenek yatıyor.”

“Antrenmanlar başladığından beri onun birincil iletişim kaynağı benim, bu çok normal. Ama takımdaki diğer oyuncularla bağ kurması da çok önemli. Teknik direktör de dahil olmak üzere herkesle iyi geçiniyor, şu ana kadar iyi uyum sağladığını söyleyebilirim.”

Takıma hemen uyum sağladı

Ömer Faruk ise uyum sürecinde yaşadıklarını şöyle aktarıyor:

“Daha zor olacağını hayal etmiştim, ama takım arkadaşlarım beni hemen aralarına kabul ettiler, bu çok sevindirici. Burada kendimi yalnız hissetmiyorum.”

“Bir akşam takım halinde toplantı yaptık, yeni gelen tüm oyuncuların bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Ben de duşta tek başımaymışım gibi şarkı söyledim (gülüyor).”

Kötü anıları geride bıraktı

Ömer Faruk, Fenerbahçe’de kadro dışı kaldığı dönemde yaşadıkları sorulduğunda ise geleceğe odaklanmayı tercih ediyor.

“Burada olduğum ve kendimi kanıtlama şansı yakaladığım için mutluyum. Benim ilk transferimdi, yabancı bir ülkeye geldim. Yeni bir atmosfer, tek başına yaşamak, bunlar ilk başta beni zorladı, ama arkamda büyük bir destek var ve kendimi evimde gibi hissediyorum.”

Atakan, Ömer’in Stuttgart’ta kısa sürede başarıyı yakalayacağına inanıyor.

“Dürüst olmam gerekirse, birkaç videosunu izleyene kadar bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Oyununu çok beğeniyorum. Topla olduğu kadar topsuz oyunda da çok iyi ve bu bir Alman takımı için çok önemlidir.”

Oynamaya kararlı

Ömer de takımdaki geleceği konusunda bir o kadar iddialı:

“Hiçbir şey için fazla erken değil. Yetenekli isimlerden bir şeyler öğrenme fırsatını ne kadar erken yakalarsanız, o kadar iyi. Sadece birkaç haftadır buradayım, ama çok fazla şey öğrendim. Bu paha biçilemez değerde.”

“Genç olduğumu biliyorum, dil ve diğer konularda kısa sürede adapte olmaya çalışacağım, ama ne olursa olsun oynayabileceğimi de göstermek istiyorum.”

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