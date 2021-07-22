Arsenal'ın yeni 10 numarası Emile Smith Rowe, Bergkamp ve Mesut Özil’in izinden gidiyor

Arsenal’da 10 numaralı formayı sırtına geçiren Emile Smith Rowe, kulüp tarihinin iki önemli ismini örnek alıyor.

İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalayan genç yıldız, bu sezon 10 numaralı formayla sahaya çıkacak.

2020/21 sezonunda önemli bir çıkış yakalayan Emile Smith Rowe, Aston Villa’nın teklifine rağmen 2026’ya kadar Arsenal’da kalmayı seçti.

20 yaşındaki yetenek, idolü olan iki oyuncunun izinden giderek Arsenal’da önemli başarılara imza atmayı amaçlıyor.

Ne söyledi?

Arsenal’ın altın yıllarında Bergkamp’ı izleyerek büyüyen Smith Rowe, ilerleyen yıllarda Mesut Özil’in sahada yaptıklarına daha da yakından tanıklık etme fırsatını yakaladı. Bu iki ismin oluşturduğu çizgiyi önümüzdeki yıllarda devam ettirme sorumluluğu artık onun omuzlarında.

Kulübün resmi sitesine konuşan Smith Rowe, beklentilerin farkında:

“Herkes 10 numaranın önemini biliyor. Çok heyecanlıyım. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.”

“Bu çok özel bir duygu. Haberi aldığımda hissettiklerimi kelimelerle tarif edemem. Gerçekten çok mutluyum.”

“Bu formayı kulübün efsaneleri giydi. Şu anda duygularımı kontrol etmekte zorlanıyorum, ama zaman geçtikçe sakinleşeceğime eminim.”

“Çocukken Dennis Bergkamp’ı izlerdim. Altyapıda oynarken ise Mesut Özil buradaydı, onunla antrenman yapma şansını yakaladım, inanılmaz bir deneyimdi. Sıkı çalışmaya devam etmek ve bu iki ismin başarılarını tekrarlamak istiyorum.”

Devlerin izinde

1995-2006 yılları arasında Arsenal ile 10 kupa kaldıran Bergkamp, üç Premier Lig şampiyonluğu yaşamış ve 111 gol atmıştı.

Emirates’te sekiz sezon top koşturan Mesut Özil ise dört kez kupa sevinci yaşadı ve 254 maçta yaptığı 77 asistle bu alanda özel bir ün kazandı.

Smith Rowe’un önünde bu iki yıldızın seviyesine ulaşmak için hala çok uzun bir yol var, ama genç oyuncu ilk adımı, bu sezon Mikel Arteta’nın sisteminde önemli bir rol üstlenerek atacak.

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