Florentino Perez: Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho birer aptal!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in geçmişte kaydedilen ses kayıtları İspanya'da gündem oluşturmaya devam ediyor.

İspanyol basınından El Confidential'in Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e ait gizlice kaydedilen ses kayıtlarını yayımlamasının yankıları sürerken, bu skandala yeni bir bölüm daha eklendi.

Perez'in 2012'de Cristiano Ronaldo ve Jose Mourinho hakkında söyledikleri İspanyol futbolunun gündemine oturdu.

Perez ne söyledi?

Ekim 2012'de gerçekleşen iki farklı görüşmede Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo'ya yönelik eleştirilerde bulunan Perez, iki Portekizli efsaneyi adeta yerden yere vurmaktan çekinmedi:

"Cristiano Ronaldo bir deli. Aptal ve hasta bir adam. Tam bir çılgın. Bu adam kesinlikle normal değil. Berbat bir egosu var. Hem Mourinho hem de Ronaldo farklı bir tarza sahip olsalar çok daha fazla para kazanabilirlerdi ama bunu göremeyecek kadar şımarıklar.

"Menajerleri Jorge Mendes onlarla ilgili hiçbir şeyi kontrol edemiyor. Sıfır etkiye sahip. Röportajlarını bile organize edemiyor. "

Mourinho şampiyonluk yaşadı

Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra 2010-2011 sezonunda Real Madrid'in başına geçen Jose Mourinho, ilk sezonunda Kral Kupası şampiyonluğu yaşadığı Real Madrid ile ikinci sezonunda La Liga'yı kazanmıştı. Barcelona'nın en iyi döneminde Pep Guardiola'nın takımına dur diyen Mourinho, üç sezon sonunda İspanyol devinden ayrılmıştı.

Ronaldo dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Real Madrid ile dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve oldukça başarılı bir döneme imza atan Cristiano Ronaldo ise takımı için çıktığı 438 karşılaşmada attığı 450 golle kırılması çok güç bir rekora imza atmıştı. Real Madrid'in efsaneleri arasına adını yazdıran Ronaldo, kariyerini İtalyan ekibi Juventus'ta sürdürüyor.

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