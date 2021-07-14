Giorgio Chiellini, Bukayo Saka'yı lanetlemiş: "Kiricocho!"

​İtalyan savunmacı, Bukayo Saka penaltı vuruşunu kullanmadan hemen önce bu kelimeyi haykırdı.

İtalyan yıldız Giorgio Chiellini, Euro 2020 finalinde İngiltere'nin genç oyuncusu Saka'nın penaltı kaçırmasından önce uğursuz kelimeyi söylediğini itiraf etti.

İngiltere ile İtalya 120 dakikanın sonunda 1-1 berabere kalmalarının ardından karşılaşma penaltılara gitti.

İngiltere adına topun başına geçen Saka'yı Gianluigi Donnarumma durdurdu ve kupaya uzanan taraf İtalya oldu.

Saka vuruşunu yapmadan hemen önce Chiellini, futbolcuların on yıllardır kullandığı kötü şans kelimesini söyleyerek "Kiricocho!" diye bağırdı.

Giorgio Chiellini ne söyledi?

Konu ile ilgili ESPN'e konuşan Chiellini, bu kelimeyi söylediğini kabul etti:

"Merhaba Christian, evet onaylıyorum! Kiricocho!"

¡CONFIRMADO: DIJO'KIRICOCHO'! Chiellini le aseguró a @askomartin que utilizó la famosa maldición identificada con Estudiantes para que Inglaterra erre el último penal. pic.twitter.com/XxR9r8lV95 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 12, 2021

UEFA'nın yayınladığı bir videoda da tecrübeli defans oyuncusunun Donnarumma'nın Saka'nın vuruşunu kurtarışından hemen önce bu kelimeyi söylediği açıkça görülüyor.

Kiricocho laneti nedir?

80’lerde ‘Kiricocho’ adındaki bir Estudiantes taraftarının izlediği her idman sonunda bir oyuncu sakatlanırmış. Carlos Bilardo, bunu rakipler aleyhine kullanmaya karar vermiş. Kiricocho, rakibi karşılayan ekibe dahil olmuş ve Estudiantes, bu uğursuzluğu avantaja çevirmek istemiş.

Carlos Bilardo, 92’de Sevilla’yı çalıştırdığı dönemde Kiricocho efsanesini de İspanya’ya taşımış. Bir süre sonra bu kelimenin uğursuzlık getirdiğine inananlar, kullanılan her penaltıdan önce ‘Kiricocho’ diye bağırmaya başlamışlar.

Halen daha Güney Amerika ve İspanya’daki maçlarda Kiricocho’nun uğursuzluğuna inanan futbolcular ve taraftarlar, bu ismi kullanmaya ve haykırmaya devam ediyor.

2010 Dünya Kupası finalinin ardında Kiricocho laneti mi var?

2010 Dünya Kupası finalinde Robben ile Casillas ile karşı karşıya kalmasına rağmen Hollandalı yıldız golü bulamamıştı.

İspanya'nın sol beki Joan Capdevilla, Robben'in pozisyonunda "Kiricocho" diye bağırdığını itiraf etti:

"O an içimden sadece Kiricocho diye bağırmak geçti ve işe yaradı..."

Haaland'ı durduran lanet

Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund-Sevilla arasında oynanan son 16 turu karşılaşmasına da "Kiricocho" laneti damga vurmuştu.

Maçı yöneten hakem Cüneyt Çakır, Haaland'ın karşılaşmada attığı golü iptal ederek Norveçli yıldızın 47. dakikada arkadan itildiği kararıyla penaltı noktasını gösterdi.

Haaland topu başına geçtiğinde ‘Kiricocho!’ diye bağıran Sevilla kalecisi Bono hem penaltıyı hem de dönen topu kurtardı.

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