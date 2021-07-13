Juventus'tan Bayern'in 80 milyon euro'luk Chiesa teklifine ret

Juventus, Bayern Münih’in Euro 2020'nin yıldızı Federico Chiesa için önerdiği 80 milyon euro’yu yeterli bulmadı.

Avrupa Şampiyonası’nda süpriz bir çıkış yakalayan Federico Chiesa, turnuva sayesinde değerini en fazla arttıran oyuncular arasında yer alıyor.

Corriere dello Sport’un haberine göre, Alman devi 23 yaşındaki forvet için Juventus’un kapısını çaldı. Ancak Juve 80 milyon euro’luk teklifi geri çevirdi.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Bild’e konuşan Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, Chiesa’yı çok beğendiğini ancak istenen bonservis ücretinin fazla yüksek olduğunu söylemişti.

Maliyeti 60 milyon euro

Juventus, geçen yıl Chiesa’yı Fiorentina’dan satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralamıştı. Kiralama bedeli olarak ilk yıl 2, ikinci yıl ise 8 milyon euro ödeyen Juventus, kira sözleşmesi devam ederken istediği anda 40 milyon euro bonservisle oyuncuyu satın alma hakkına sahip.

Chiesa’nın Juventus’taki yıllık 5 milyon euro maaşı da hesaba katıldığında, genç yıldızın kulübe toplam maliyeti 60 milyon euro’yu buluyor.

Turnuvada parladı

Euro 2020’de harika bir performans ortaya koyan Chiesa, İtalya ile şampiyonluğa uzanırken iki kritik gole imza attı.

Son 16 turunda, Avusturya karşısında uzatmalarda maçın kilidini açan golü kaydeden Chiesa, yarı finaldeki İspanya maçında ise takımını öne geçiren golün sahibiydi.

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Gruptaki ilk iki maçta sonradan oyuna giren ve toplam 29 dakika sahada kalan Chiesa, turnuvanın geri kalanında sergilediği performansla Roberto Mancini’nin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Juventus formasıyla geçen sezon 43 maça çıkan Chiesa, 14 gol ve 10 asistle oynadı.

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