Sergio Ramos: “Mbappe bir gün mutlaka Real Madrid’de oynamalı”

PSG ile anlaşan Sergio Ramos, bütün büyük yıldızların kariyerlerinin bir noktasında Real Madrid forması giymesi gerektiğini düşünüyor.

Real Madrid’den ayrılarak Paris Saint-Germain’e imza atan Sergio Ramos, yeni takım arkadaşı Kylian Mbappe hakkında ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Mbappe’nin gelecekte Real Madrid’de oynayacağını söyleyen Ramos, Fransız yıldızın bu sezon PSG’de kalmasını ümit ediyor.

Avrupa’nın en iyi santraforları arasında yer alan Mbappe’nin adı son dönemde İspanyol deviyle sıkça anılıyor. PSG’nin yeni kontrat önerilerini şu ana dek ısrarla geri çeviren Mbappe’nin kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ne söyledi?

Bernabeu’da kupalarla ve şampiyonluklarla dolu 16 yılı geride bırakan Ramos bedelsiz bir şekilde PSG’ye transfer olmuştu.

AS gazetesine konuşan Ramos’a göre; Real Madrid’de top koşturmak Mbappe’nin kaderinde var. Fakat Ramos, bu kaçınılmaz ayrılık gerçekleşmeden önce Mbappe ile bir süre aynı takımda oynamak istiyor.

“Bana göre büyük yıldızların yolu Real Madrid’e düşmek zorunda. Ama şu anda onu kendi takımımda görmek istiyorum. Kazanmayı arzuluyorum, bunu başarmak için en iyilerin benimle birlikte olması gerek.”

“Ona bazı kişisel tavsiyeler verebilirim, ama bunu birebir görüştüğümüzde yapmayı tercih ederim. Bir PSG oyuncusu olarak kalmasını istiyorum.”

“En iyilerle birlikte oynamayı seviyorum, Mbappe de onlardan biri.”

Real’in Mbappe planı

2017’de Monaco’dan PSG’ye transfer olan Mbappe, aradan geçen dört yılda Fransa milli takımıyla Dünya Kupası’nı kaldırdı ve kulüp seviyesinde Şampiyonlar Ligi finali gördü.

Real Madrid’in yıldız forveti Parc des Princes’ten koparmak için bir servet ödemesi gerekebilir, ama söz konusu Mbappe olunca bu bedeli kabul edeceklerine şüphe yok.

Goal’ün edindiği bilgilere göre Real Madrid, Mbappe transferine bütçe yaratmak için Marcelo, Isco, Gareth Bale ve Mariano Diaz’ı elden çıkarmayı planlıyor.

Mbappe konusunda sabırlı davranan Real Madrid, oyuncunun gelecek sezon serbest kalacak olmasını avantaja çevirip bonservis bedelini düşürme hedefinde.

Mbappe 2020/21 sezonunu nasıl geçirdi?

PSG formasıyla bireysel açıdan harika bir sezonu daha geride bırakan Mbappe, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası’nı kazandı.

Mauricio Pochettino yönetimindeki PSG lig şampiyonluğunu Lille’e kaptırsa da, Mbappe sezonu 47 maçta 42 golle tamamladı.

Bu performansı milli takıma taşıyamayan Mbappe, Avrupa Şampiyonası’nı golsüz kapattı. Son 16 turunda Fransa’yı İsviçre karşısında turnuvanın dışına iten penaltıyı Mbappe kaçırmıştı.

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